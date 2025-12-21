Chạy cùng runner nhí

Các runner nhí xuất hiện nhiều hơn ở các giải chạy thời gian gần đây

Đã tham gia cả hàng chục giải chạy bộ trong thành phố nhưng đêm trước giải chạy Jogging “Chào năm mới 2026 - Hương Thủy chắp cánh ước mơ” được tổ chức sáng ngày 4/1, Khôi - một runner nhí, vẫn thấy hồi hộp. Giải khai mạc lúc 5 giờ 30 nhưng từ 3 giờ sáng, mẹ đã phải thức dậy lo cơm nước và lên đường.

Mới chỉ là học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, nhưng Khôi đã có “thâm niên” 2 năm tham gia các giải chạy bộ được tổ chức ở Huế và là thành viên của nhiều câu lạc bộ chạy bộ như “Yêu chạy bộ Huế”, “Thành phố Huế - cùng chạy vì cộng đồng”. “Đông Ba Market Jogging 2024” là giải chạy đầu tiên mà Khôi tham gia. Có thâm niên tham gia hàng chục giải chạy ở thành phố, chỉ trong đầu năm 2026, em đã tham gia 2 giải chạy, với “Chào năm mới 2026 - Hương Thủy chắp cánh ước mơ” và mới đây vào sáng Chủ nhật 18/1, là giải chạy “Thủy Xuân Jogging 2026” tại công viên hồ Thủy Tiên.

Mẹ của Khôi tâm sự, em rất năng động và ham mê vận động, đặc biệt là chơi nhiều môn thể thao nhưng Khôi đặc biệt đam mê chạy bộ. Cùng với đam mê, em luôn tự giác tập luyện và phong cách khá chuyên nghiệp. Để chuẩn bị cho các giải chạy, trước đó Khôi tập chạy 3 đến 5km và hầu như không bỏ sót ngày nào dù những khi mưa lạnh. Em cũng có nhóm bạn cùng lớp, cùng chung sở thích chạy, cùng tham gia các giải chạy. Càng tập chạy thì sức bền của các em càng tốt hơn. Ngày nào cũng chạy vài km nên hoạt bát và rời xa được màn hình điện thoại - căn bệnh của các em nhỏ thời 4.0. Không chỉ thường xuyên cùng nhau luyện tập, cả nhóm còn chủ động và tự giác tham gia các giải đấu.

Gần đây, phong trào chạy bộ tại Huế có sự bứt phá mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở hoạt động rèn luyện sức khỏe cá nhân mà đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng gắn liền với du lịch di sản. Đáng nói, phong trào còn ghi nhận hình ảnh nhiều trẻ em và gia đình cùng chạy bộ, tạo nên khung cảnh thân thương và giàu cảm xúc.

Trẻ em ở Huế thường tham gia chạy bộ qua hai hình thức chính. Tiêu biểu là các giải chạy chuyên biệt cho thiếu nhi có Kun Marathon Huế, dành riêng cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi; hay S-Race, giải chạy học đường lớn nhất Việt Nam dành cho học sinh, sinh viên (từ tiểu học đến đại học). Trường hợp của Khôi và các bạn là sự mạnh dạn đăng ký và tham gia các cự ly ngắn (5km) trong các giải marathon lớn.

Kun Marathon là giải chạy dành riêng cho trẻ em từ 6 - 10 tuổi diễn ra trước thềm VnExpress Marathon Imperial Hue 2022. Tham gia sự kiện, các em được miễn phí vé và nhận bộ dụng cụ thi đấu (racekit) gồm áo T-shirt, mũ và Bib (số báo danh), đựng trong túi vải. Áo và Bib được thiết kế riêng, chia theo độ tuổi để phù hợp với sức chạy. Hoàn thành đường đua, các em đều nhận được huy chương và vật phẩm. Riêng các bé đạt kết quả tốt ở các lượt chạy có cơ hội nhận giải thưởng giá trị. Ban tổ chức còn bố trí riêng khu vực chụp ảnh check-in cho các runner nhí.

Giải chạy với thông điệp “Mỗi bước chạy - Nối yêu thương” mà Khôi có dịp tham gia, Ban tổ chức đã khuyến khích bằng cách miễn phí tham dự giải chạy cho người khuyết tật và trẻ em từ 10 - 15 tuổi. Trong khi đó, Ban tổ chức Giải chạy Jogging Hương Thủy 2026 đã trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường.

Từ những đường chạy 5km đến thói quen tập luyện mỗi ngày, các runner nhí ở Huế đang góp phần lan tỏa một sân chơi khỏe mạnh, văn minh, nơi trẻ em lớn lên cùng tinh thần thể thao và trách nhiệm.