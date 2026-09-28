“Đại chiến” Việt Nam - Thái Lan: “Vua” chỉ có một!

Vắng Xuân Son, trách nhiệm lĩnh xướng hàng công phụ thuộc vào Đình Bắc. Ảnh: VFF

Chạy đà cho “đại chiến”

Cùng giành chiến thắng trong ngày ra quân, nhưng Việt Nam và Thái Lan lại bước vào cuộc đối đầu lần này với những trạng thái “chạy đà” khác nhau. Với Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Philippines, ngoài yếu tố khách quan như mặt sân trơn trượt do mưa lớn, dễ nhận thấy lối chơi của đội tuyển chưa thật sự nhuần nhuyễn. Những miếng đánh trước đây vốn là sở trường của “những chiến binh Sao Vàng” như chọc khe, đập nhả trung lộ… chưa phát huy hiệu quả. Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc và sự chắc chắn của hàng phòng ngự được xem là điểm sáng hiếm hoi của trận ra quân.

Trong khi đó, “Voi chiến” Thái Lan lại có màn khởi đầu đầy ấn tượng. Trước Pakistan, các học trò Huấn luyện viên (HLV) Anthony Hudson thể hiện độ “lọc lõi” trận mạc và duy trì sức ép xuyên suốt hai hiệp đấu, qua đó giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4 - 0. Đáng chú ý, đây chưa phải là đội hình được xem là mạnh nhất của “Bầy Voi chiến” khi “Messi Thái” - Chanathip Songkrasin không ra sân một phút nào.

“Chung kết sớm”: Toan tính và thận trọng

Cần nhắc lại, FIFA ASEAN Cup 2026 thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Với tính chất như vậy, Việt Nam và Thái Lan bị đẩy vào một trận chiến “sinh tử”.

Theo HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, FIFA ASEAN Cup 2026 có chất lượng chuyên môn khác với AFF Cup 2026, khi giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days và các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc đối đầu với Thái Lan sẽ là phép thử đáng chú ý đối với đội tuyển Việt Nam, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh trong một trận đấu có tính chất cạnh tranh trực tiếp.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông đánh giá cao nhãn quan chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, đồng thời cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và một lối chơi rõ ràng, mạch lạc, hiệu quả. Nhà cầm quân người Anh cũng khẳng định đây là trận đấu mà Thái Lan rất chờ đợi.



Sự thận trọng từ hai phía có thể khiến cuộc đối đầu trên sân trở nên chặt chẽ hơn. Khi khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, việc ai kiểm soát được nhịp độ trận đấu, tận dụng tốt cơ hội và giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa đặc biệt.

Chanathip Songkrasin được giữ sức để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Ảnh: Facebook Chanathip Songkrasin

Thử thách cực đại với “Đội hình A” Thái Lan

Quang Hải rút lui vào phút chót, Xuân Son dính chấn thương ngay trong trận ra quân, khả năng ra sân của Hoàng Đức còn bỏ ngõ, Việt Nam bước vào “đại chiến” với sự sứt mẻ lực lượng đáng kể.

Trong khi đó, Thái Lan lại có những quân bài chất lượng với bộ đôi tấn công Supachok Sarachat, Supachai Chaided, tiền vệ Peeradol Chamratsamee, hậu vệ cánh đang chơi ở Bundesliga Nicholas Mickelson và không thể thiếu cầu thủ được người hâm mộ Thái Lan mệnh danh là “G.O.A.T” của bóng đá nước này - Chanathip Songkrasin.

Đây sẽ là thử thách cực đại đối với bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam, cũng như khả năng ứng biến của HLV Kim Sang-sik - nhà cầm quân được biết đến với biệt danh “Dark Magic”.

Một trận “chung kết sớm” tuyệt hay với đầy toan tính để trả lời cho câu hỏi: Ai mới thật sự là “vua” của bóng đá Đông Nam Á ?