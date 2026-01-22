“Samurai xanh” trước ngưỡng cửa lịch sử

U23 Trung Quốc: Kỷ luật, linh hoạt

U23 Trung Quốc (áo trắng) được xem là hiện tượng của giải năm nay. Ảnh: AFC

Được xem là hiện tượng lớn nhất giải khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận đấu cuối cùng của sân chơi châu lục, hành trình vào chung kết của U23 Trung Quốc mang đậm dấu ấn của tính kỷ luật và tổ chức.

Sau vòng bảng khá thận trọng, thậm chí không muốn nói là mờ nhạt và tạo nên nhiều hoài nghi khi chỉ ghi đúng một bàn thắng, thầy trò HLV Antonio Puche đã “lột xác” mạnh mẽ ở giai đoạn knock-out. Chiến thắng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết và nhất là trận thắng 3-0 trước U23 Việt Nam tại bán kết đã mở ra cánh cửa lịch sử cho bóng đá trẻ Trung Quốc.

Trong hành trình trước khi có mặt ở trận đấu cuối cùng, điểm mạnh lớn nhất của U23 Trung Quốc nằm ở hệ thống phòng ngự nhiều lớp, tổ chức chặt chẽ với cự ly đội hình hợp lý. Tính đến trước trận chung kết, họ vẫn bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Thủ môn Li Hao trở thành điểm tựa đáng tin cậy, trong khi bộ 3 trung vệ cùng hàng tiền vệ 3 người duy trì được tính cơ động và khả năng tranh chấp bền bỉ, lấn lướt.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn U23 Trung Quốc như một đội bóng chỉ thiên về phòng ngự là một điều sai lầm. Dưới bàn tay của HLV Antonio Puche, Trung Quốc cho thấy sự linh hoạt đáng kể về chiến thuật. Trước U23 Việt Nam, họ chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn, giảm tỷ lệ chuyền dài, đẩy cao 2 biên và chuyển trạng thái tấn công nhanh, tạo ra thế trận hoàn toàn khác so với các trận trước đó.

Dẫu vậy, điểm yếu của U23 Trung Quốc vẫn nằm ở việc duy trì thế trận trước các đối thủ có khả năng pressing và kiểm soát bóng vượt trội. Khi phải chịu sức ép liên tục trong thời gian dài, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến hệ thống phòng ngự - vốn là điểm mạnh lớn nhất sẽ bị phá vỡ.

U23 Nhật Bản: Sức mạnh vượt trội

Sức mạnh vượt trội, U23 Nhật Bản đang hướng tới lần thứ 3 vô địch liên tiếp. Ảnh: Zing

Trái ngược với hành trình đầy bất ngờ của đối thủ, U23 Nhật Bản bước vào chung kết với vị thế của ứng viên số một. Đội bóng của HLV Go Oiwa toàn thắng từ vòng bảng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới, trước khi tiếp tục vượt qua U23 Jordan ở tứ kết và U23 Hàn Quốc ở bán kết để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Điểm mạnh nổi bật nhất của U23 Nhật Bản là khả năng kiểm soát thế trận. Họ sở hữu hệ thống pressing hiện đại, cường độ cao, kết hợp cùng khả năng luân chuyển bóng nhanh và chính xác. Tuyến giữa, với bộ đôi Ozeki và Sato, không chỉ làm tốt vai trò tổ chức lối chơi mà còn trực tiếp tạo ra sự khác biệt bằng những bàn thắng và các pha xâm nhập tuyến 2 hiệu quả.

Chiều sâu đội hình cũng là điểm mạnh của “Samurai xanh”. HLV Go Oiwa cho thấy sự nhạy bén chiến thuật khi thường xuyên xoay tua, thay đổi nhân sự mà vẫn giữ được sự ổn định. “Siêu dự bị” Shusuke Furuya, với 3 bàn thắng là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo đột biến của Nhật Bản trong những thời điểm then chốt.

Tất nhiên U23 Nhật Bản cũng không hoàn toàn hoàn hảo. Trận tứ kết trước U23 Jordan cho thấy họ có thể gặp khó khi đối đầu với những khối phòng ngự lùi sâu, chơi kỷ luật và kiên nhẫn. Khi không gian bị bó hẹp, hàng công Nhật Bản thiếu phương án xuyên phá, buộc phải chờ đợi khoảnh khắc hoặc sai lầm của đối phương.

Với tâm thế thoài mái cùng sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi, U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể biến trận chung kết thành một cuộc so tài khó lường. Nhưng ở phần sân đối diện, cường độ pressing, khả năng kiểm soát, chiều sâu đội hình và bản lĩnh ở những trận đấu lớn là vũ khí giúp U23 Nhật Bản đứng trước cơ hội lập kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp, cũng như khẳng định vị thế số 1 châu lục.

Dữ liệu phân tích và dự đoán từ AFC, Nhật Bản nắm khoảng 67% cơ hội đăng quang, trong khi khả năng tạo nên kỳ tích của Trung Quốc ở mức 33%. Nhưng, bóng đá không chỉ quyết định bằng thống kê.

Vậy nên, ở cuộc đối đầu giữa 2 đại diện Đông Á, hoặc có thể mở ra chương mới đầy bất ngờ cho U23 Trung Quốc, hoặc U23 Nhật Bản viết tiếp lịch sử thống trị bóng đá trẻ châu lục.

Hãy chờ xem.