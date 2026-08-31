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Bộ đôi trung vệ nổi tiếng của bóng đá Huế

ClockChủ Nhật, 27/09/2026 14:06
HNN - Lê Minh Sỹ Hùng và Hoàng Đình Nghĩa là bộ đôi trung vệ nổi tiếng của bóng đá Huế mùa bóng năm 1995 khi đội bóng Thừa Thiên Huế (cũ) giành chức Á quân giải các đội mạnh quốc gia. Không chỉ là bộ đôi ăn ý trên sân cỏ, họ còn là đôi bạn thân ngoài đời.

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 Tác giả trò chuyện cùng Sỹ Hùng (áo đỏ) và Đình Nghĩa 2 cựu danh thủ xứ Huế.

Tôi hẹn cả Sỹ Hùng và Đình Nghĩa ở một quán cà phê nhỏ bên công viên Nguyễn Văn Trỗi - đường Đinh Tiên Hoàng (Huế). Đình Nghĩa bồi hồi nhớ lại: “Ở đây là cả một bầu trời tuổi thơ của chúng tôi. Những buổi chiều mùa hè như thế này, nhóm trẻ con sống quanh đây tụ tập nhau chia thành 2 đội bóng để thi đấu. Tôi nhớ từng gốc cây làm khung thành, từng đám cỏ mà chúng tôi đã cày nát. Nhớ nhất là có lần tôi đã nói với mấy đứa bạn rằng sân bóng này chính là “Công viên các hoàng tử”.

Bốn đứa trẻ của sân “Công viên các hoàng tử” xứ Huế những năm 80 ấy sau này đã lớn lên, trưởng thành và theo nghiệp “quần đùi, áo số”. Trong đó, 3 người là trụ cột của đội bóng đá Thừa Thiên Huế giai đoạn 1992 - 1996, gồm thủ môn Lê Quốc Dân, trung vệ Lê Minh Sỹ Hùng, trung vệ Hoàng Đình Nghĩa và một người sau này là trọng tài bóng đá quốc gia, Trần Xuân Nguyện.

Sỹ Hùng kể: “Trong đám trẻ con mê bóng đá ở sân cỏ này, máu lửa nhất vẫn là anh Bốn (Lê Quốc Dân). Có lần, anh lao người lên không trung bắt bóng, rớt cái “bịch”, phải nằm một lúc mới ngồi dậy được; có lần, anh lao theo trái bóng, đầu va vào gốc cây sưng vù cả trán. Có lẽ, tinh thần máu lửa của anh Bốn đã “truyền lửa” cho chúng tôi thi đấu ngày càng hăng hơn. Cả tôi và Nghĩa thi đấu mỗi ngày mỗi lỳ đòn, không ngại va chạm. Chúng tôi bắt đầu chơi bóng ăn ý với nhau ngay tại sân bóng tuổi thơ này!”.

Cũng từ sân bóng “Công viên các hoàng tử” xứ Huế, những cái tên Lê Quốc Dân, Lê Minh Sỹ Hùng và Hoàng Đình Nghĩa được chọn vào Đội bóng Thiếu niên phường Thuận Thành (cũ) tham dự các giải bóng đá thiếu niên thành phố Huế vào dịp hè. Đội bóng Thiếu niên phường Thuận Thành với bộ đôi trung vệ Sỹ Hùng - Đình Nghĩa án ngữ trước khung thành thủ môn Quốc Dân đã 3 lần giành chức vô địch giải bóng đá thiếu niên thành phố.

Năm 1990, Sỹ Hùng và Đình Nghĩa được chọn vào đội năng khiếu của bóng đá Huế khi vừa bước sang tuổi 17. Ba năm sau, mùa bóng năm 1993, bộ đôi trung vệ có thể hình lý tưởng này (Hùng cao 1m76, Nghĩa cao 1m75) đã khoác áo đội tuyển Thừa Thiên Huế thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia.

Mùa bóng 1995, đội tuyển bóng đá Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tham dự giải bóng đá hạng mạnh quốc gia. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng lúc đó là HLV người Nam Định - Ninh Văn Bảo. Cùng với việc chú trọng nâng cao thể lực, HLV Ninh Văn Bảo thường xuyên bố trí đội hình thi đấu 5 - 3 - 2 với Nguyễn Đình Tuấn chơi trung vệ thòng, bộ đôi Hoàng Đình Nghĩa - Lê Minh Sỹ Hùng chơi trung vệ dập, cánh trái là Lê Đức Anh Tuấn và cánh phải là Nguyễn Đức Dũng.

Khán giả Huế hồi đó rất khoái lối chơi của “bộ ngũ” phòng ngự này. Đó là kỹ thuật toàn diện của tuyển thủ quốc gia Lê Đức Anh Tuấn, là lối chơi đơn giản nhưng chắc chắn của Nguyễn Đức Dũng tạo thành “đôi cánh”  vững chãi cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Nguyễn Đình Tuấn chơi kỹ thuật, mềm mại với khả năng đọc tình huống và bọc lót tốt. Bộ đôi trung vệ Sỹ Hùng - Đình Nghĩa với thể hình thuộc hàng to, cao nhất bóng đá Việt Nam lúc đó trở thành “lá chắn thép” vững vàng cho khung thành thủ môn Quý Tâm Anh.

“Chúng tôi chơi theo sơ đồ chiến thuật 5 - 3 - 2, nhưng trận nào nhận thấy 2 trung phong của đối thủ không mấy nguy hiểm là tôi di chuyển lên chơi bên cạnh tiền vệ Dương Công Quốc. Hồi đó, chỉ chơi theo theo bản năng thôi, sau này mới biết đó là cách chuyển đổi chiến thuật từ 5 - 3 - 2 thành 4 - 4 - 2. Nhớ trận bán kết gặp Cảng Sài Gòn trên sân Thống Nhất, tôi đã cầm bóng từ giữa sân lao lên, vượt qua trung vệ kỳ cựu Hồ Văn Tam và kiến tạo cho Hồ Đắc Hoàng gỡ hòa 1 - 1; sau đó, anh Trần Quang Sang sút xa ấn định tỷ số 2 - 1 đưa Thừa Thiên Huế vào chung kết gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh!”, cựu trung vệ Hoàng Đình Nghĩa kể.

Chia tay sự nghiệp cầu thủ, đôi bạn Sỹ Hùng - Đình Nghĩa tiếp tục gắn bó với bóng đá Huế trong vai trò huấn luyện viên các đội bóng trẻ của Đoàn Bóng đá Huế. Tình yêu sân cỏ tiếp tục được họ nuôi dưỡng, trao truyền cho những thế hệ cầu thủ trẻ của bóng đá Huế hôm nay…

Phi Tân
 Từ khóa: bộ đôi trung vệnổi tiếngbóng đá HuếLê Minh Sỹ HùngHoàng Đình Nghĩa
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