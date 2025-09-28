U23 Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương

Đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện trước thềm giải đấu. Ảnh: bongda.com.vn

Theo nhận định của giới chuyên môn, tại Giải U23 Đông Nam Á lần này, nhà cầm quân đến từ xứ sở kim chi sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, những cầu thủ chất lượng và tốt nhất được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chưa xuất hiện ca chấn thương nghiêm trọng nào.

Nhiều cầu thủ chơi tại giải hạng Nhất quốc gia, V-League cũng cho thấy phong độ ổn định và ấn tượng. Đáng kể đến là cầu thủ Nguyễn Đức Việt mới 21 tuổi, hiện đang khoác áo Câu lạc bộ (CLB) Ninh Bình theo dạng cho mượn từ CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa được HLV Kim Sang-sik bổ sung. Cầu thủ đến từ CLB phố núi không làm người hâm mộ thất vọng khi có những màn trình diễn khá ấn tượng và nằm trong tầm ngắm của HLV người Hàn từ khi gia nhập CLB Ninh Bình. Đây là mẫu cầu thủ chơi khá đa năng, tranh chấp bóng quyết liệt và có thể lên công về thủ một cách nhịp nhàng.

Lực lượng U23 Việt Nam còn sở hữu dàn hảo thủ ở tuyến giữa, được xem là kỳ vọng lớn, ngòi nổ có thể ghi bàn hoặc hỗ trợ cho đồng đội ghi bàn. Sự khuấy đảo, lên công về thủ của Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường và Viktor Lê… từng thể hiện tại các giải đấu trong nước và quốc tế sẽ gây không ít khó khăn với các đối thủ - tuyển trẻ như Indonesia, Malaysia, Thái Lan...

Hàng loạt cầu thủ tuy trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc gia và quốc tế, như các hậu vệ Hồ Văn Cường, Nguyễn Đức Anh, các tiền vệ triển vọng Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Hồ Văn Cường được xem là lá chắn thép trong khung thành của CLB Công an Hà Nội, trước khi trở lại với CLB Sông Lam Nghệ An. Trong khi hậu vệ trẻ Nguyễn Đức Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, sau đó gia nhập SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn. Trong màu áo của SHB Đà Nẵng, Đức Anh thể hiện tài năng, được giới chuyên môn đánh giá cao và nhiều triển vọng, kỳ vọng cho U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á lần này.

Trong danh sách U23 Việt Nam mà nhà cầm quân người Hàn vừa công bố, người hâm mộ không bất ngờ khi các chân sút trẻ quen thuộc từng chơi ấn tượng cho các CLB ở V-League và hạng Nhất quốc gia. Đáng kể đến là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công - Viettel), Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa Đông Á)… Các cầu thủ này cũng từng ghi dấu ấn trong các giải đấu quốc tế, quốc gia cũng như các cấp độ đội U19-20, U23 Việt Nam.

Cùng với lực lượng hùng hậu, HLV người Hàn Quốc còn nhắm đến một số cầu thủ Việt kiều nhập tịch nhằm gia tăng sức mạnh cả hàng công và thủ. Các cầu thủ nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik bổ sung trong đợt tập trung lần này, như Julien Nguyễn đến từ Canada và Brandon Ly đến từ quốc gia Pháp. Việc bổ sung cầu thủ nhập tịch cho thấy tham vọng và hướng đi đúng đắn trước yêu cầu, xu thế nền bóng đá hiện đại của Việt Nam và ông thầy đến từ xứ sở kim chi.

Tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia, U23 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với U23 Lào và U23 Campuchia, với trận đấu đầu tiên gặp Lào (19/7) và gặp Campuchia (22/7). Đây là các đối thủ được đánh giá khá nhẹ ký với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Đối thủ chính của U23 Việt Nam có thể kể đến là Thái Lan, Malaysia, Indonesia… Đây là các đối thủ từng “duyên nợ”, gây nhiều sóng gió với khung thành U23 Việt Nam, đòi hỏi HLV trưởng người Hàn cần thận trọng và nghiên cứu kỹ lối chơi trước khi nghĩ đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.