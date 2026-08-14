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Thế giới

Các nước thúc đẩy trao đổi với Mỹ về thuế quan

ClockChủ Nhật, 16/08/2026 08:48
Sức ép thuế quan đang gia tăng đối với một số đồng minh của Mỹ.

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EULiên minh châu Âu cam kết đối thoại với Mỹ về thuế quan

 Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông Australia dẫn lời Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 14/8 cho biết, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn hoàn toàn, hoặc ít nhất không tăng thêm, mức thuế 12,5% mà Washington áp dụng đối với hàng hóa Australia từ tháng 7/2026 liên quan những cáo buộc về lao động cưỡng bức.

Theo ông Albanese, Tổng thống D.Trump đã đồng ý xem xét đề nghị này. Ông Albanese cho biết đã đề nghị Washington cân nhắc vị thế của Australia với tư cách là một đồng minh và đối tác của Mỹ, đồng thời khẳng định Canberra phản đối thuế quan, coi đây là gánh nặng kinh tế đối với các nước áp dụng và ủng hộ thương mại tự do, công bằng.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/8, phản ứng trước sức ép mới từ Mỹ liên quan các quy định về môi trường, quyền con người và thương mại, sau khi Washington cáo buộc Brussels tạo điều kiện để hàng hóa Trung Quốc né thuế của Mỹ, cũng như yêu cầu Brussels điều chỉnh một số quy định theo thỏa thuận thương mại EU-Mỹ đạt được năm ngoái.

Đại sứ Mỹ tại EU Andrew Puzder cảnh báo, Washington sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết nếu những quy định mà Mỹ cho là gây bất lợi cho doanh nghiệp nước này không được giải quyết.

Phản ứng trước yêu cầu nêu trên, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Arianna Podesta nêu rõ, EU vẫn đang trao đổi với Mỹ về các vấn đề thuế quan và phi thuế quan, đồng thời đánh giá quá trình này mang tính xây dựng.

Tuy nhiên, người phát ngôn Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, EU “rất rõ ràng và nhất quán” rằng khung pháp lý của EU cũng như quyền tự chủ trong xây dựng các quy định không phải là vấn đề để đàm phán.

EU cũng nằm trong danh sách các đối tác thương mại bị Nhà trắng cảnh báo về nguy cơ chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa Trung Quốc qua nước thứ ba nhằm né tránh thuế quan của Mỹ.

EC khẳng định, EU chia sẻ về mục tiêu chống gian lận hải quan của Mỹ và đang trao đổi với Washington để đánh giá những tác động có thể xảy ra đối với EU.

https://nhandan.vn/cac-nuoc-thuc-day-trao-doi-voi-my-ve-thue-quan-post982173.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: các nướcthúc đẩytrao đổiMỹthuế quan
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