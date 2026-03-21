Các nước nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tăng cường sản xuất nội địa, vận hành tối đa công suất các nhà máy lọc dầu và đẩy mạnh phân phối nhiên liệu. Chính phủ cũng tăng thêm 20% nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng cho các bang, vùng lãnh thổ.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết, chính phủ nước này đã vạch chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó ưu tiên ổn định, minh bạch và duy trì nguồn cung nhiên liệu.

Trong thư gửi các nước thành viên, Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen kêu gọi các nước bắt tay hành động “càng sớm càng tốt”, để giảm áp lực lên giá nhiên liệu và tránh tình trạng khan hiếm vào cuối mùa hè này, đồng thời đề nghị xem xét giảm mục tiêu tỷ lệ lấp đầy còn 80%, so mức 90% trước đây.

Giá khí đốt tự nhiên tại EU đã tăng hơn 30%; giá dầu cũng tăng hơn 50% kể từ khi xung đột bắt đầu tại Trung Đông.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng công bố một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động từ cuộc xung đột, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng giá tăng mạnh. Gói biện pháp có trị giá hơn 5 tỷ euro, theo đó tăng hỗ trợ các doanh nghiệp, kiềm chế chi phí nhà ở tăng cao, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu ô-tô, điện và khí đốt tự nhiên…

