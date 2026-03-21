  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Các nước nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng

ClockThứ Hai, 23/03/2026 14:46
Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông, các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong nước.

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tăng cường sản xuất nội địa, vận hành tối đa công suất các nhà máy lọc dầu và đẩy mạnh phân phối nhiên liệu. Chính phủ cũng tăng thêm 20% nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng cho các bang, vùng lãnh thổ.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết, chính phủ nước này đã vạch chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó ưu tiên ổn định, minh bạch và duy trì nguồn cung nhiên liệu. 

Trong thư gửi các nước thành viên, Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen kêu gọi các nước bắt tay hành động “càng sớm càng tốt”, để giảm áp lực lên giá nhiên liệu và tránh tình trạng khan hiếm vào cuối mùa hè này, đồng thời đề nghị xem xét giảm mục tiêu tỷ lệ lấp đầy còn 80%, so mức 90% trước đây.

Giá khí đốt tự nhiên tại EU đã tăng hơn 30%; giá dầu cũng tăng hơn 50% kể từ khi xung đột bắt đầu tại Trung Đông.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng công bố một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động từ cuộc xung đột, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng giá tăng mạnh. Gói biện pháp có trị giá hơn 5 tỷ euro, theo đó tăng hỗ trợ các doanh nghiệp, kiềm chế chi phí nhà ở tăng cao, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu ô-tô, điện và khí đốt tự nhiên…

https://nhandan.vn/cac-nuoc-no-luc-bao-dam-nguon-cung-nang-luong-post950251.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Các nướcnỗ lựcbảo đảmnguồn cungnăng lượng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top