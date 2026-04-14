Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong số đó có một tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tấn công đổ bộ cùng nhiều tàu bổ trợ khác. Một số phương tiện có khả năng triển khai trực thăng phục vụ hoạt động đổ bộ tàu hoặc điều phối tàu thương mại tới các khu vực tập kết được chỉ định.

Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai phong tỏa Eo biển Hormuz từ ngày 13/4. Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Ngay sau khi lệnh phong tỏa theo tuyên bố của Mỹ có hiệu lực, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nếu an ninh của các cảng ở vùng biển phía nam nước này bị đe dọa, không một cảng nào ở Vịnh Persian hay Biển Oman sẽ được an toàn.

Donald Trump cho biết, chính quyền Washington đã nhận được cuộc gọi từ Iran vào sáng cùng ngày, trong đó Tehran bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận. Washington cũng sẵn sàng tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Các quan chức Mỹ cho biết, dù vẫn duy trì sức ép quân sự, trong đó có việc phong tỏa Eo biển Hormuz, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra với sự trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn.

https://nhandan.vn/my-phong-toa-eo-bien-hormuz-post955677.html