Xung đột tại Trung Đông: Iran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ

ClockChủ Nhật, 19/04/2026 14:12
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 18/4 cho biết đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong quá trình đàm phán với Washington.

Tuyên bố trái chiều của lãnh đạo Iran, Mỹ trước giờ đàm phánMỹ cảnh báo “giáng đòn mạnh” vào Iran nếu không đạt thỏa thuận

 Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định: "Trong những ngày gần đây, với sự hiện diện của tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran với tư cách là bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã đưa ra những đề xuất mới. Hiện Tehran đang xem xét và vẫn chưa đưa ra phản hồi".

Tuyên bố nói thêm rằng phái đoàn đàm phán của Iran sẽ không đưa ra bất cứ sự thỏa hiệp, lùi bước hay khoan nhượng nào dù là nhỏ nhất và sẽ bảo vệ lợi ích dân tộc bằng tất cả sức mạnh của mình.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Tehran quyết tâm thực thi việc giám sát và kiểm soát giao thông tại Eo biển Hormuz "cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn". Hội đồng này lưu ý việc mở cửa trở lại eo biển sẽ liên quan việc Tehran cấp giấy chứng nhận quá cảnh cho tàu thuyền, cũng như yêu cầu thanh toán các khoản phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố nước này lại đóng cửa Eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi mở cửa trở lại và có hơn 10 tàu thương mại đã đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Giải pháp toàn diện chấm dứt xung đột

Sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa trở lại, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban được công bố, thị trường dầu mỏ đã có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại toàn cầu hoàn toàn có thể gián đoạn nếu lệnh ngừng bắn mất hiệu lực. Cần có một giải pháp bền vững cho vấn đề này.

Nhiều quốc gia chủ động thích ứng với mặt bằng giá và rủi ro mới

Những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt liên quan Iran, đang làm dấy lên lo ngại rằng thời kỳ dầu mỏ giá rẻ có thể sắp khép lại. Thực tế cho thấy, các chính sách năng lượng của nhiều quốc gia cũng đang chuyển dịch theo hướng chủ động thích ứng với một mặt bằng giá và rủi ro mới.

Mỹ và Israel nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Iran

Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới", sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

