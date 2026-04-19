Xung đột tại Trung Đông: Iran đang xem xét các đề xuất mới từ Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định: "Trong những ngày gần đây, với sự hiện diện của tư lệnh quân đội Pakistan tại Tehran với tư cách là bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã đưa ra những đề xuất mới. Hiện Tehran đang xem xét và vẫn chưa đưa ra phản hồi".

Tuyên bố nói thêm rằng phái đoàn đàm phán của Iran sẽ không đưa ra bất cứ sự thỏa hiệp, lùi bước hay khoan nhượng nào dù là nhỏ nhất và sẽ bảo vệ lợi ích dân tộc bằng tất cả sức mạnh của mình.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Tehran quyết tâm thực thi việc giám sát và kiểm soát giao thông tại Eo biển Hormuz "cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn". Hội đồng này lưu ý việc mở cửa trở lại eo biển sẽ liên quan việc Tehran cấp giấy chứng nhận quá cảnh cho tàu thuyền, cũng như yêu cầu thanh toán các khoản phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố nước này lại đóng cửa Eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi mở cửa trở lại và có hơn 10 tàu thương mại đã đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.

