Hỗ trợ hơn 550 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại họp báo chiều 2/4, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình người Việt tại Trung Đông và vấn đề đảm bảo an toàn cho tàu thuyền của Việt Nam qua lại tại eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và tại các nước khu vực lân cận đã rà soát, tổng hợp nguyện vọng của công dân Việt Nam tại nước sở tại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông tiếp tục duy trì các đường dây nóng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân về nước hoặc đi đến nước thứ ba an toàn.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các kịch bản để kịp thời bảo hộ công dân, sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần tiếp tục duy trì theo dõi thông tin từ chính quyền sở tại, theo dõi cảnh báo của Bộ Ngoại giao, cảnh báo của các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc gặp khó khăn, công dân Việt Nam liên hệ ngay theo các đường dây nóng được thông báo công khai trên các trang web của các cơ quan đại diện cũng như tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Về vấn đề đảm bảo an ninh an toàn cho tàu thuyền của Việt Nam, trong đó có tàu chở dầu, bà Hằng cho biết: Kể từ khi xảy ra xung đột, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên tại khu vực, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Cho đến nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn.

Trước cuộc xung đột, tàu thuyền Việt Nam gặp khó khăn tại eo biển Hormuz, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã và đang tiếp tục trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran để đề nghị Iran tạo điều kiện, có các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho tàu và lao động Việt Nam được rời khỏi khu vực, an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng với các doanh nghiệp, chủ tàu chuẩn bị thủ tục cần thiết, tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại về các yêu cầu kỹ thuật liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam được di chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu trong quá trình di chuyển./.