Xung đột tại Trung Đông: Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến

Hiện trường một vụ tên lửa Iran tấn công vào khu Ramat Gan, Israel rạng sáng 18/3/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo nới lỏng một số biện pháp hạn chế thời chiến tại các khu vực được đánh giá có mức độ đe dọa thấp hơn từ tên lửa đạn đạo của Iran và rocket của Hezbollah, cho phép từng bước khôi phục các hoạt động dân sự, trong đó có việc mở cửa trở lại trường học.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa cho biết sau khi tiến hành đánh giá tình hình mới, từ 6 giờ sáng 23/3, một số khu vực ở miền bắc và miền nam sẽ được điều chỉnh từ mức “hoạt động hạn chế” lên “hoạt động một phần''.

Quy định mới cho phép các cơ sở giáo dục tại những khu vực này hoạt động trở lại với điều kiện bảo đảm có hầm trú ẩn phù hợp và có thể tiếp cận kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các hoạt động tụ tập đông người cũng được nới lỏng, cho phép tối đa 100 người trong không gian kín và 50 người ngoài trời, với điều kiện tương tự.

Tuy nhiên, tại các khu vực còn lại trên cả nước, các hoạt động giáo dục vẫn tiếp tục bị đình chỉ. Các cuộc tụ tập bị giới hạn tối đa 50 người và chỉ được phép tổ chức khi có khả năng tiếp cận nơi trú ẩn an toàn. Các cơ sở làm việc được phép duy trì hoạt động nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn tương tự.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết có nhiều kịch bản đang được xem xét liên quan tới khả năng triển khai lực lượng mặt đất trong bối cảnh căng thẳng với Iran, song từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều động thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới khu vực Trung Đông.

NBC News dẫn hai nguồn tin nắm rõ về quyết định này cho biết đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU) số 11, bao gồm ít nhất 2.200 lính thủy đánh bộ, dự kiến sẽ khởi hành từ San Diego trong vài ngày tới, sớm hơn so với lịch trình xuất phát ban đầu.

Cũng theo các nguồn tin này, Đơn vị MEU số 11 sẽ được triển khai trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và nhiều khả năng sẽ có ít nhất một, thậm chí là hai tàu hỗ trợ khác đi cùng. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm hàng nghìn thủy thủ Mỹ cũng được điều động trong đợt này.

https://nhandan.vn/xung-dot-tai-trung-dong-israel-noi-long-mot-so-han-che-thoi-chien-post949672.html