Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Đây là đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai bên trong nhiều năm qua, dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Trước diễn biến nêu trên, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia Arab và giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

Tổng Thư ký AL Nabil Fahmy nhấn mạnh, chủ quyền của các nước Arab là “lằn ranh đỏ” không thể bị xâm phạm và bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào an ninh của một quốc gia Arab cũng đồng nghĩa với hành động chống lại an ninh của toàn thế giới Arab.

Liên quan căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Washington thông báo sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát tàu thuyền đến hoặc rời các cảng và khu vực ven biển của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với những phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa. Đây là lần thứ hai Mỹ phong tỏa các cảng của Iran.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ kiềm chế, tránh mọi hành động có thể đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, khẩn trương quay lại bàn đàm phán để giải quyết những vấn đề còn tồn tại bằng biện pháp ngoại giao.

Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy việc hạ nhiệt căng thẳng, tạo điều kiện cho các bên tiếp xúc trực tiếp và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Ông Antonio Guterres kêu gọi các nước liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường, hạ tầng dân sự, bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại trên biển và tránh những hành động có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng.

https://nhandan.vn/cang-thang-lan-rong-tai-trung-dong-post975650.html