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Thế giới

Chiến sự leo thang tại Trung Đông

ClockThứ Hai, 20/07/2026 08:21
Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau khi ghi nhận một số binh sĩ thiệt mạng đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên tái diễn.

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Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Mỹ đã tiến hành đợt tấn công trong đêm thứ 8 liên tiếp, nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa tàu, thuyền thương mại đi qua Eo biển Hormuz, và đáp trả cuộc tấn công của Iran nhằm vào các binh sĩ Mỹ ở Jordan.

Do căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/7 ban hành cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu đối với công dân Mỹ, cảnh báo nguy cơ các nhóm thân Iran có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, các cuộc xung đột hiện nay có thể khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc không phận tại một số khu vực phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.

Công dân Mỹ được kêu gọi nâng cao cảnh giác, hạn chế đến những khu vực có nguy cơ cao và chủ động cập nhật tình hình an ninh.

Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, Mỹ đã điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

Trong khi đó, nghị sĩ Mojtaba Yousefi, thành viên Ủy ban Các vấn đề dân sự của Quốc hội Iran tuyên bố, Tehran có thể nhằm vào các công trình hạ tầng trọng yếu của Israel nếu các công trình hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công. Iran cũng tuyên bố đình chỉ thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad với Mỹ.

Phía Iran từng cảnh báo nối lại các chiến dịch tấn công toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích trong những ngày tới.

https://nhandan.vn/chien-su-leo-thang-tai-trung-dong-post976635.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Chiến sựleo thangTrung Đông
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