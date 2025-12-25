  • Huế ngày nay Online
Nam Phi: Lá dứa phế thải trở thành giải pháp xử lý ô nhiễm và điều tra vân tay

ClockThứ Năm, 01/01/2026 09:19
Tại Nam Phi, hàng nghìn tấn lá dứa phế thải được biến thành vật liệu nano carbon phủ oxit kẽm - một giải pháp kép vừa xử lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, vừa hỗ trợ điều tra hình sự với chi phí thấp.

Lá dứa phế thải trở thành giải pháp xử lý ô nhiễm và điều tra vân tay. (Ảnh: Internet) 

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, một bước đột phá trong công nghệ xanh vừa được ghi nhận tại Nam Phi khi các nhà khoa học thành công trong việc chuyển hóa hàng nghìn tấn lá dứa phế thải từ các nhà máy chế biến nước ép thành vật liệu nano carbon phủ oxit kẽm (ZnO) - một giải pháp kép vừa xử lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, vừa hỗ trợ điều tra hình sự với chi phí thấp và thân thiện môi trường.

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà hóa học vật liệu nano từ các trường đại học Nam Phi đã phát triển công nghệ biến phế thải nông nghiệp thành bột nano có khả năng hấp thụ mạnh ion đồng (Cu²⁺) - loại kim loại nặng cực độc từ nước thải ngành khai thác mỏ và sản xuất công nghiệp. Ion đồng được biết đến là tác nhân gây hại nghiêm trọng cho gan, thận con người và có thể phá hủy toàn bộ hệ sinh thái thủy sinh.

Điểm đặc biệt của công nghệ này nằm ở cơ chế hoạt động "hai trong một." Sau khi hấp thụ ion đồng thông qua phản ứng hóa học, bột nano được nghiền mịn và tái sử dụng làm chất phát hiện dấu vân tay trong khoa học hình sự - một ứng dụng an toàn cho điều tra viên và tiết kiệm chi phí đáng kể so với các phương pháp truyền thống.

Bí quyết nằm ở cấu trúc "bọt biển" carbon kết hợp lớp ZnO giúp tăng diện tích tiếp xúc tối đa, nâng hiệu suất hấp thụ lên gấp nhiều lần so với các chất hấp thụ thương mại đắt tiền hiện có trên thị trường. Đây chính là yếu tố tạo nên tính cạnh tranh và khả năng ứng dụng thực tế của sáng kiến.

Công nghệ mới không chỉ đơn thuần là một phát minh khoa học mà còn mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu rộng. Nó thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, biến rác thành tài nguyên có giá trị, đồng thời giải quyết bài toán ô nhiễm kim loại nặng - vấn đề nhức nhối mà ngành khai thác mỏ Nam Phi phải vật lộn trong nhiều thập kỷ qua. Nước thải sau xử lý có thể tái sử dụng cho mục đích công nghiệp và nông nghiệp, giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho chính quyền địa phương.

Hiện nhóm nghiên cứu đang kêu gọi Chính phủ Nam Phi tài trợ để triển khai thử nghiệm quy mô lớn tại các nhà máy xử lý nước thải đô thị, nhằm đánh giá hiệu quả và tính bền vững của công nghệ trong điều kiện thực tế.

Nếu thành công, đây có thể trở thành mô hình điển hình cho các quốc gia nhiệt đới có sản lượng dứa lớn, giúp tận dụng tối đa giá trị kinh tế của loại cây trồng này, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao an ninh cộng đồng./.

vietnamplus.vn
