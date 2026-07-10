Ấn Độ nâng tầm quan hệ với các đối tác

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa các Bộ trưởng Ngoại giao, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan hai nước. Về kinh tế, hai bên thảo luận tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước và đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi nhiều biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, thương mại, an ninh hàng hải, nông nghiệp, du lịch, thể thao, văn hóa và nghiên cứu khoa học, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

New Zealand là điểm dừng chân tiếp theo của Thủ tướng Narendra Modi sau chuyến thăm Australia. Trước đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh thường niên Australia-Ấn Độ tại Melbourne, thông qua nhiều thỏa thuận và sáng kiến đồng thời tái khẳng định cam kết chung đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

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