Việt Nam là nguồn cung cấp gạo lớn thứ ba cho Singapore

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Gạo vẫn là mặt hàng nhiều tiềm năng của Việt Nam sang thị trường Singapore khi Việt Nam hiện vẫn duy trì được vị trí là nguồn cung gạo lớn thứ ba cho quốc gia này, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD (tương đương 67,5 triệu USD), giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 25,3% tổng thị phần gạo nhập khẩu tại thị trường này.

Mặc dù quy mô thị trường Singapore không có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên về mặt giá trị nhập khẩu, tổng giá trị nhập khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore giảm so với cùng kỳ, được cho là do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam nói chung giảm so với năm 2024.

Hiện gạo tẻ trắng (10063099) là nhóm có giá trị nhập khẩu cao nhất trong số các nhóm sản phẩm gạo của Việt Nam vào thị trường Singapore trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 53,2 triệu SGD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 31% thị phần. Đây cũng là nhóm mà Singapore có mức độ đa dạng nguồn cung từ nước ngoài cao (trên 20 nước đối tác). Mặc dù vậy, thị phần của Việt Nam đối với nhóm này hiện đứng thứ hai, chỉ sau Ấn Độ (75,2 triệu SGD, chiếm 43,8% thị phần).

Ngoài gạo tẻ trắng, Việt Nam có hai nhóm khác có giá trị nhập khẩu cao vào thị trường Singapore là nhóm gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070) và gạo nếp (10063030), giá trị nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đạt tương ứng 24,6 triệu USD và 6,7 triệu USD, chiếm lần lượt 59,7% và 63,2% thị phần nhập khẩu tại Singapore.

Mặc dù giá trị nhập khẩu hai nhóm này từ Việt Nam của Singapore tiếp tục có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ 2024 do giá gạo xuất khẩu giảm, nhưng hiện Việt Nam vẫn đang tạm thời giữ vị trí dẫn đầu về nguồn nhập khẩu hai nhóm này vào Singapore.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, nhìn chung, thị trường nội địa Singapore đã bão hòa. Với việc quy mô thị trường gạo nhập khẩu tại Singapore được duy trì ổn định, gạo Việt Nam sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh lớn từ sản phẩm cùng loại của Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản. Việc Singapore và Việt Nam đang xem xét tiến đến ký kết một thỏa thuận về mặt hàng gạo có thể sẽ góp phần ổn định nguồn xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Singapore trong thời gian tới.

Liên quan tới tình hình thị trường gạo Singapore, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cũng cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đạt khoảng 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2024.

Về nhu cầu các loại gạo chính, trong 9 tháng đầu năm 2025, Singapore tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu gạo tẻ trắng (10063099), giá trị nhập khẩu đạt 171,8 triệu SGD (tăng 61,1% so với cùng kỳ 2024), nhóm này chiếm đến gần 50% tỷ trọng nhập khẩu gạo nói chung (1006) của Singapore.

Đứng thứ hai về nhu cầu là gạo trắng Hom Mali (10063040), có giá trị nhập khẩu 66,4 triệu SGD (tăng 15,8%), chiếm gần 20% tỷ trọng. Sau đó là nhóm gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070), có giá trị nhập khẩu 41,3 triệu SGD (giảm 19,6%), chiếm 11,9% tỷ trọng.

Các nhóm gạo còn lại có tổng giá trị nhập khẩu khoảng 68 triệu SGD, chiếm tỷ trọng không quá 7% mỗi nhóm và đa số đang có xu hướng giảm về giá trị (từ -13% đến gần -61%), chỉ trừ hai nhóm gạo lứt (10062090 và 10062010) ghi nhận nhập khẩu tăng (tương ứng là 3,1% và 7,8%).

Về đối tác, trong 9 tháng đầu năm 2025, Ấn Độ hiện là đối tác cung ứng gạo lớn nhất cho thị trường Singapore với giá trị nhập khẩu hiện đạt gần 114 triệu SGD, chiếm 32,8% tổng thị phần gạo nhập khẩu. Đối với gạo từ Ấn Độ, Singapore hiện tập trung nhập khẩu hai nhóm chính là gạo tẻ trắng (10063099) và gạo đồ (10063091).

Thái Lan là đối tác cung ứng gạo lớn thứ hai tại thị trường Singapore với giá trị nhập khẩu tới Singapore đạt 112,8 triệu SGD, chiếm 32,5% thị phần. Khác với gạo từ Ấn Độ, đối với gạo từ Thái Lan, Singapore hiện tập trung nhập khẩu nhóm gạo trắng Hom Mali (10063040)./.