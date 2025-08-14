Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác thực chất nhằm bảo đảm an ninh biển

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) mới đây đã diễn ra Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề “An ninh biển: Phòng ngừa, đổi mới và hợp tác quốc tế để ứng phó các thách thức mới nổi” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Panama - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 8/2025.

Tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận có đại diện của Việt Nam và gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các cơ quan, tổ chức quốc tế liên quan.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại các báo cáo dẫn đề, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) nhấn mạnh an toàn và an ninh trên biển là nhân tố then chốt đối với ổn định kinh tế, thịnh vượng và phát triển bền vững toàn cầu; nhấn mạnh các thách thức đối với an ninh biển ngày càng phức tạp, đa chiều và đan xen lẫn nhau, từ các tội phạm truyền thống như cướp biển, buôn lậu, buôn bán người, đánh bắt cá bất hợp pháp, đến các hình thức tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng vào hệ thống cảng biển, hạ tầng ngầm dưới đáy biển, cùng mối đe dọa mới từ ô nhiễm môi trường biển, thiên tai và hệ quả của biến đổi khí hậu.

Đại diện nhiều nước đề cao cách tiếp cận phòng ngừa, kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp quản trị an ninh mạng trong lĩnh vực hàng hải, khuyến nghị các quốc gia nghiêm túc thực thi đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển…

Phát biểu tại phiên họp diễn ra ngày 11-12/8, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 cùng các văn kiện pháp lý quốc tế về hàng hải, môi trường và phòng chống tội phạm trên biển đã tạo nên khuôn khổ pháp lý toàn diện cho quản trị đại dương và ứng phó với các thách thức về an ninh biển.

Đại diện Việt Nam đánh giá cao đóng góp của các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức chuyên môn như IMO, Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)… trong thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực liên quan, đồng thời kêu gọi củng cố hơn nữa sự phối hợp giữa các khuôn khổ quốc tế và khu vực nhằm tối ưu hoá nguồn lực và nâng cao hiệu quả giải quyết các thách thức cấp bách nhất về an ninh biển.

Nhằm bảo đảm an ninh biển một cách bền vững, Việt Nam kêu gọi các nước tôn trọng và thực thi đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia khác, tránh các hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng.

Là quốc gia ven biển với lợi ích chiến lược và kinh tế gắn liền với hòa bình, an ninh ở Biển Đông, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

Thời gian qua, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác liên quan để bảo đảm an ninh biển, nhất là tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thông qua duy trì cơ chế tuần tra chung, chia sẻ thông tin, phối hợp thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó khẩn cấp với các nước trong khu vực.

Việt Nam cam kết tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc nỗ lực đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp luật pháp quốc tế./.