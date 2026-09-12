Việt Nam đề nghị Pháp tăng vốn hợp tác cho các dự án chiến lược

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Phó Tổng giám đốc AFD Bertrand Walckenaer chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và AFD

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các cuộc làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp Roland Lescure, nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư, thương mại và phát triển giữa hai nước.

Tại buổi làm việc với AFD, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua. Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Việt Nam đã ký với AFD 7 thỏa thuận vay, trong tổng số 42 điều ước và thỏa thuận vay vốn nước ngoài.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho phát triển ngày càng lớn, Việt Nam tiếp tục cần huy động hiệu quả các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhất là cho những lĩnh vực then chốt và các dự án trọng điểm quốc gia.

Việt Nam đang thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển như Pháp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, bảo đảm minh bạch và kỷ luật tài chính; đồng thời mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy của AFD trong triển khai các dự án phát triển bền vững.

Phó Tổng giám đốc AFD Bertrand Walckenaer đánh giá cao những cam kết của Việt Nam và khẳng định AFD sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân nguồn vốn.

Hai bên cũng chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và AFD.

Thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác thuế

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Roland Lescure, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển tích cực trên ba trụ cột thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương vượt 5 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Pháp 3,1 tỷ USD và nhập khẩu 1,9 tỷ USD.

Về đầu tư, tính đến ngày 31/8/2026, Pháp có 749 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 4,01 tỷ USD, đứng thứ 16 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 20 dự án đầu tư tại Pháp, với tổng vốn đăng ký 39,18 triệu USD.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Pháp tiếp tục ưu tiên dành cho Việt Nam các khoản vay có mức độ ưu đãi cao thông qua DGT và AFD; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xây dựng các nghiên cứu khả thi nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

Việt Nam cũng mong muốn thu hút doanh nghiệp Pháp đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và tính lan tỏa lớn như hạ tầng, hàng không vũ trụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nghiên cứu - phát triển; đồng thời tăng cường liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Hai bên trao đổi về nhiều dự án hợp tác, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội, dự án vệ tinh quan sát Trái đất VNREDSat-2 và các khoản vay do AFD tài trợ.

Đáng chú ý, hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Thuế Việt Nam và Cục Tài chính công Pháp. Văn bản tạo khuôn khổ tăng cường hợp tác thuế, hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện tổ chức và quy trình nghiệp vụ theo hướng tiệm cận các tiêu chuẩn OECD.

Hai bên sẽ ưu tiên trao đổi thông tin thuế, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi nợ thuế.

Các kết quả đạt được được kỳ vọng tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Pháp, đặc biệt trên lĩnh vực tài chính, đầu tư và phát triển, tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.