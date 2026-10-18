Từ di sản 800 năm, Việt Nam-Hàn Quốc cùng viết tiếp câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa

Đại sứ Vũ Hồ trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch huyện Bongwha, tỉnh Gyeongsangbuk. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 17/10, tại khu di tích Trùng Hiếu Đường (Chunghyodang), huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đại diện chính quyền địa phương Hàn Quốc, các đoàn đại biểu Việt Nam, hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và đông đảo người dân đã tham dự sự kiện văn hóa ý nghĩa này.

Tại sự kiện đã diễn ra các hoạt động tưởng niệm và giao lưu văn hóa mang chủ đề “Rồng về”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành cặp tượng rồng mang phong cách mỹ thuật thời Lý do phía Bắc Ninh trao tặng, cùng các hoạt động diễu hành, biểu diễn và giới thiệu văn hóa hai nước. Những biểu tượng của lịch sử và văn hóa Việt Nam hiện diện tại Bonghwa góp phần đưa câu chuyện của Hoàng tử Lý Long Tường đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc và các thế hệ người Việt xa quê.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhắc lại hành trình Hoàng tử Lý Long Tường vượt biển đến Cao Ly cách đây tám thế kỷ. Khởi đầu từ biến động lịch sử, hành trình ấy đã trở thành câu chuyện về sự đón nhận, lòng nhân ái, khả năng hòa nhập và ý thức gìn giữ cội nguồn qua nhiều thế hệ.

Bày tỏ sự trân trọng đối với nhân dân Hàn Quốc, các thế hệ hậu duệ dòng họ Lý và chính quyền, nhân dân Bonghwa đã góp phần gìn giữ di sản chung này, Đại sứ Vũ Hồ cho biết, đây là lần thứ 5 ông đến huyện Bonghwa. Từ trải nghiệm qua nhiều lần trở lại, Đại sứ đánh giá cao sự kiên trì của địa phương trong việc bảo tồn các dấu tích lịch sử và từng bước chuyển hóa những giá trị của quá khứ thành những chương trình, dự án phục vụ giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân. Bonghwa, từ một địa chỉ lưu giữ ký ức, đang dần trở thành một không gian giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc.

Đề cập dự án K-Vietnam Valley (Thung lũng Việt Nam), Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh ý nghĩa của việc giới thiệu di sản triều Lý trên đất Hàn Quốc, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước hiểu thêm những mối liên hệ hình thành từ rất lâu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cho biết, dự án K-Vietnam Valley tại Bonghwa được Hàn Quốc chỉ định là đặc khu phát triển, tạo thêm cơ sở để thúc đẩy dự án.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, giá trị lâu dài của K-Vietnam Valley không chỉ nằm ở quy mô công trình hay số lượng du khách, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành một “di sản sống”: nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ, các thế hệ gặp gỡ và những quan hệ mới tiếp tục được vun đắp. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, cần duy trì các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng thường xuyên, thực chất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và kết nối các đối tác trong phạm vi chức năng, góp phần để K-Vietnam Valley trở thành điểm gặp gỡ của người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đặt câu chuyện Bonghwa trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, những mối quan hệ bền vững không chỉ hình thành từ những sự kiện lớn, mà còn được xây dựng bằng sự tin cậy và những việc làm cụ thể, bền bỉ qua thời gian.

“Tám trăm năm trước, Hoàng tử Lý Long Tường đã đặt chân đến Cao Ly, bắt đầu một câu chuyện lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc. Hôm nay, tại Bonghwa, chúng ta không chỉ cùng nhau gìn giữ câu chuyện ấy, mà còn đang viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, để di sản của 800 năm qua tiếp tục trường tồn, được bồi đắp và phát triển trong 800 năm tiếp theo”, Đại sứ nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly vì thế không chỉ hướng về lịch sử, mà còn gợi mở trách nhiệm chung của các thế hệ hôm nay: gìn giữ, bồi đắp và tiếp tục làm giàu di sản hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc trong chặng đường phía trước.

https://nhandan.vn/tu-di-san-800-nam-viet-nam-han-quoc-cung-viet-tiep-cau-chuyen-huu-nghi-tai-bonghwa-post996213.html