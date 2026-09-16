Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Nhà vua đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các bài viết tập trung phản ánh chương trình hoạt động của Nhà vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố tình hữu nghị và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Báo Matichon đưa tin chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước với tư cách những quốc gia láng giềng gần gũi, hữu nghị.

Trong các bài viết ngày 15/9, tờ báo cập nhật lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội và cuộc gặp giữa Nhà vua, Hoàng hậu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Matichon cũng dành sự chú ý đến khía cạnh giao lưu văn hóa, trong đó đề cập việc các chuyến thăm nước ngoài cấp Nhà nước là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa của Thái Lan ra quốc tế, đồng thời đặt nội dung này trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Theo nhật báo Thairath, chuyến thăm từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tờ báo nêu bật đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ hai nước, đồng thời cho rằng chuyến thăm phản ánh tình hữu nghị và sự hiểu biết tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, tạo cơ hội thúc đẩy quan hệ tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thairath cũng thông tin về các hoạt động của Nhà vua và Hoàng hậu tại Hà Nội, trong đó có kế hoạch thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan tại Trường đại học Hà Nội; tờ báo cho biết trung tâm đã tổ chức giảng dạy tiếng Thái cho sinh viên và công chúng từ năm 2009.

The Nation tập trung vào ý nghĩa của chuyến thăm trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tờ báo đưa tin Nhà vua và Hoàng hậu tới Hà Nội ngày 14/9, được cộng đồng người Thái tại Việt Nam đón tiếp tại nơi lưu trú và bắt đầu chương trình chuyến thăm. The Nation đồng thời đề cập quá trình phát triển quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực và đặt chuyến thăm trong bối cảnh hai bên tiếp tục củng cố quan hệ song phương.

Báo Bangkokbiznews tập trung đưa tin về lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu tại Nhà Quốc hội ngày 15/9, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Nhà vua và Hoàng hậu. Tờ báo cập nhật các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tờ Siam Rath nhấn mạnh mục tiêu củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước với tư cách những quốc gia láng giềng gần gũi. Theo tờ báo, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan-Việt Nam đã được duy trì và phát triển trong 5 thập niên qua.

Bên cạnh các báo trên, nhiều cơ quan truyền thông Thái Lan cũng tập trung phản ánh các hoạt động của Nhà vua và Hoàng hậu tại Việt Nam, đặc biệt là các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và những hoạt động có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, tôn giáo trong chương trình chuyến thăm.

Qua nội dung được các báo Thái Lan tập trung phản ánh, chuyến thăm được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam. Nền tảng láng giềng gần gũi, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được nhấn mạnh cùng mục tiêu tiếp tục củng cố quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Các hoạt động ở cấp cao, cùng chương trình giao lưu văn hóa, tôn giáo và nhân dân, được đưa tin trong mối liên hệ với dấu mốc quan trọng này.

Đáng chú ý, việc chuyến thăm cấp Nhà nước diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tạo thêm dấu ấn cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Nội dung được các cơ quan truyền thông Thái Lan đề cập cho thấy chuyến thăm không chỉ là hoạt động đối ngoại cấp cao mà còn gắn với việc củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/truyen-thong-thai-lan-nhan-manh-y-nghia-chuyen-tham-cua-nha-vua-den-viet-nam-post988843.html