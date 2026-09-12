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Thế giới

Hành trình bền bỉ vun đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan

ClockThứ Bảy, 12/09/2026 09:36
Cùng chung sống dưới “mái nhà chung” Đông Nam Á, cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chiến lược, trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã bền bỉ xây nên nền tảng hợp tác vững chắc và tình cảm hữu nghị bền chặt.

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Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok vào tháng 5/2026. 

Với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan đang tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, trở thành hình mẫu về hợp tác phát triển trong ASEAN.

Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Trên hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến, sinh sống và hoạt động cách mạng tại một số địa phương của Thái Lan. Những kỷ niệm về Người đã được cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và bạn bè Thái Lan trân trọng gìn giữ, trở thành một sợi dây hữu nghị quan trọng giúp thắt chặt tình cảm gắn bó, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc giữa Nhân dân hai nước. Tình cảm đó tiếp tục được vun đắp bền bỉ trong nhiều thập niên qua, trở thành động lực và cơ sở quan trọng đưa hợp tác song phương phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, du lịch..., gặt hái những thành quả đáng tự hào.

Cách đây 50 năm, vào năm 1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau khi nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, mối quan hệ song phương bước sang một trang mới, phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất. Tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố, với việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào tháng 5/2026, hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031. Việt Nam và Thái Lan đang nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình hành động này, nhằm mang đến những kết quả hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân.

Về thương mại, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan là một hình mẫu cho quan hệ hợp tác hiệu quả và năng động tại Đông Nam Á. Hai quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ những lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, cam kết đóng góp vào sự phát triển chung bền vững của “mái nhà chung” ASEAN.

Trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, cộng đồng kiều bào đóng vai trò quan trọng, là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước. Với khoảng hơn 100.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sống rải rác trên khắp Đất nước Nụ cười, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng đông bắc. Những người con sống xa Tổ quốc luôn mang trong mình tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Kiều bào có vai trò, vị trí và uy tín, đóng góp tích cực cho sở tại, đồng thời không ngừng thắt chặt sợi dây hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Chặng đường 50 năm phát triển của quan hệ Việt Nam-Thái Lan, với sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước và hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả chính là nền tảng để hai nước viết tiếp những chương mới tươi sáng cho lịch sử quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

https://nhandan.vn/hanh-trinh-ben-bi-vun-dap-quan-he-viet-nam-thai-lan-post988029.html?gidzl=PORb3M_yENHdc-mDOEivT6kMxmDwwczxV9AuK7NlPNf_nx5HUEitA7ERjLPzjcOXUfsrNpW_IUHEQ_mqTW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Hành trìnhbền bỉvun đắpquan hệViệt NamThái Lan
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