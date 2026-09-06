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ClockThứ Hai, 14/09/2026 08:30

Nhà vua Thái Lan bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

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 Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tham gia đoàn, có: Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol; Phó Tổng Thư ký Hoàng gia, Trung tá Somchai Kanjanamanee; Sĩ quan tuỳ tùng của Nhà vua, Đô đốc Weerasak Oggungwan; Sĩ quan tuỳ tùng của Nhà vua, Tướng Không quân Chettha Muernkaew.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sinh ngày 28/7/1952 tại Cung điện Dusit, Bangkok, Thái Lan. Ngày 28/12/1972, Quốc vương Bhumibol Adulyadej chính thức phong Ngài Maha Vajiralongkorn làm Thái tử, với tước hiệu Thái tử Maha Vajiralongkorn của Thái Lan. Ngày 1/12/2016, Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi và trở thành vị Vua thứ 10 của triều đại Chakri. Lễ đăng quang chính thức của Nhà vua diễn ra từ ngày 4-6/5/2019.

Về quá trình học tập, trong giai đoạn từ tháng 1/1966-5/1971, ông lần lượt học tại Trường King’s Mead Preparatory School, Seaford, Sussex, Vương quốc Anh; Trường Millfield, Somerset, Vương quốc Anh; Trường King’s School, Parramatta, Sydney, Australia. Từ tháng 1/1972-12/1976, ông học đại học và tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (Nghiên cứu quân sự) tại Khoa Nghiên cứu quân sự, Đại học New South Wales, Australia. Ông học Trường Tham mưu Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Khóa 56, từ tháng 10/1977-9/1978. Từ tháng 7/1984-10/1987, ông học đại học và tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Sukhothai Thammathirat, Bangkok, Thái Lan. Ông học tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Hoàng gia (Royal College of Defence Studies), Vương quốc Anh từ tháng 1/1990-12/1990.

Trong quá trình phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Nhà vua từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng. Ông trở thành Sĩ quan tham mưu, Cục Tình báo Lục quân vào ngày 9/12/1975. Ngày 6/10/1978, ông trở thành Sĩ quan điều hành Tiểu đoàn Cận vệ Hoàng gia, Trung đoàn Bộ binh số 1, Đơn vị Cận vệ Hoàng gia. Ngày 28/11/1980, ông bắt đầu vai trò là Chỉ huy Tiểu đoàn Cận vệ Hoàng gia, Trung đoàn Bộ binh số 1, Đơn vị Cận vệ Hoàng gia. Ngày 13/2/1984, ông trở thành Chỉ huy Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia. Ngày 30/7/1988, ông bắt đầu vai trò là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cận vệ Hoàng gia. Ngày 9/1/1992, ông bắt đầu vai trò là Tư lệnh Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia, Văn phòng Tổng Tư lệnh. Ngày 4/5/1994, ông trở thành giáo viên/huấn luyện viên phi công máy bay chiến đấu F-5E/F.

Nhà vua được phong quân hàm cao nhất trong cả ba quân chủng: Đại tướng Lục quân Hoàng gia Thái Lan; Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan; Thống chế Không quân Hoàng gia Thái Lan.

https://nhandan.vn/nha-vua-thai-lan-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam-post988344.html

Theo nhandan.vn
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