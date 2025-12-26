  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Trung Quốc điều chỉnh mạnh chính sách liên quan Nhân dân tệ kỹ thuật số

ClockThứ Ba, 30/12/2025 14:47
Đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc sắp được nâng cấp lên phiên bản 2.0, với việc chính thức áp dụng chức năng sinh lãi vốn được các tổ chức tài chính và người dân mong chờ từ lâu.

Trung Quốc đẩy mạnh nhân dân tệ số tại ASEAN

 Thanh toán bằng Nhân dân tệ kỹ thuật số. (Ảnh: Sohu.com)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết khung đo lường, hệ thống quản lý, cơ chế hoạt động và hệ sinh thái của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số thế hệ mới sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 1/1/2026.

Trên cơ sở kinh nghiệm thí điểm nghiên cứu và phát triển trong 10 năm qua, PBOC đã ban hành "Kế hoạch hành động về việc tiếp tục tăng cường hệ thống quản lý, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính liên quan đến Nhân dân tệ kỹ thuật số", xác định Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ chuyển đổi từ kỷ nguyên tiền mặt số sang kỷ nguyên tiền gửi số.

Ông Lục Lỗi, Phó Thống đốc PBOC cho biết theo phương án điều chỉnh này, Nhân dân tệ kỹ thuật số của khách hàng trong ví tiền tại ngân hàng thương mại sẽ là khoản nợ của các ngân hàng thương mại dựa trên tài khoản, đánh dấu sự chuyển đổi của Nhân dân tệ kỹ thuật số từ phiên bản loại tiền mặt 1.0 sang phiên bản loại tiền gửi 2.0. Kế hoạch hành động nêu rõ các tổ chức ngân hàng sẽ trả lãi suất cho số dư trong ví Nhân dân tệ kỹ thuật số mang tên thật của khách hàng, tuân thủ thỏa thuận tự điều chỉnh về giá lãi suất tiền gửi.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng việc đưa tiền gửi Nhân dân tệ kỹ thuật số vào khuôn khổ bảo hiểm tiền gửi có nghĩa là nếu ngân hàng thương mại hoạt động gặp rủi ro, tiền gửi Nhân dân tệ kỹ thuật số của người gửi có thể được bảo đảm mức bồi thường tối đa là 500.000 nhân dân tệ.

Việc triển khai trả lãi suất cho đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ mang lại lợi ích kép cho các ngân hàng thương mại và người dân. Một mặt, đối với các ngân hàng thương mại, sự điều chỉnh này sẽ kích thích đáng kể động lực tham gia vào hoạt động của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số.

Các chuyên gia cho biết, trước đây, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số được ghi nhận trực tiếp vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương, nhưng hoạt động của nó lại do các ngân hàng thương mại quản lý.

Các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm về chống rửa tiền và chống gian lận viễn thông, dẫn đến sự không tương thích giữa quyền và trách nhiệm và thiếu các cơ chế khuyến khích hiệu quả. Sau khi được chuyển đổi thành tiền gửi, đồng Nhân dân kỹ thuật số sẽ được ghi nhận là khoản nợ của các ngân hàng thương mại, tương đương với tiền gửi thông thường. Các ngân hàng thương mại có thể thực hiện các hoạt động sử dụng tài sản và kinh doanh phái sinh tiền tệ, từ đó hình thành nguồn thu nhập ổn định.

Đối với người dân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, số dư trong ví điện tử Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được hưởng lãi suất trên cơ sở tham khảo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đã niêm yết và phải tuân thủ thỏa thuận tự điều chỉnh về định giá lãi suất tiền gửi.

Ông Lục Lỗi nhấn mạnh, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số trong tương lai sẽ là một phương tiện thanh toán và lưu thông kỹ thuật số hiện đại được phát hành và lưu thông trong hệ thống tài chính, với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát của ngân hàng trung ương, sở hữu các thuộc tính nghĩa vụ tài chính của ngân hàng thương mại, dựa trên tài khoản (ví Nhân dân tệ kỹ thuật số) và tương thích với công nghệ sổ cái phân tán; sẽ có các chức năng của một thước đo giá trị tiền tệ, một phương tiện lưu trữ giá trị và thanh toán xuyên biên giới.

Hiện nay, có 10 tổ chức được chỉ định vận hành đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm 6 ngân hàng thương mại nhà nước, 2 ngân hàng thương mại cổ phần và 2 ngân hàng Internet. PBOC đang thúc đẩy mở rộng số lượng tổ chức vận hành đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Trung Quốcđiều chỉnh mạnhchính sáchliên quanNhân dân tệ kỹ thuật số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Cầu nối” của các chính sách giảm nghèo

Thực tiễn cho thấy, năng lực của đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên (CTV) làm công tác giảm nghèo ở cơ sở giữ vai trò quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

“Cầu nối” của các chính sách giảm nghèo
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29, HĐND thành phố khóa VIII:
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện khung chính sách

Chiều 25/12, HĐND TP. Huế tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29 để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ngân sách, quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chính trị lớn thời gian tới.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện khung chính sách
Trung Quốc đẩy mạnh nhân dân tệ số tại ASEAN

Trong nỗ lực đẩy mạnh quốc tế hóa đồng tiền, Trung Quốc cam kết mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, trong đó có kế hoạch triển khai thí điểm thanh toán xuyên biên giới với Singapore.

Trung Quốc đẩy mạnh nhân dân tệ số tại ASEAN
Phong Dinh chú trọng phát triển bền vững từ cơ sở

Nằm bên bờ nam sông Ô Lâu, phường Phong Dinh là địa bàn thấp trũng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Được sự quan tâm của các cấp ngành Trung ương, địa phương, Phong Dinh đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng công tác giảm nghèo, tạo nền tảng phát triển bền vững từ cơ sở.

Phong Dinh chú trọng phát triển bền vững từ cơ sở
Lồng ghép các chính sách để giảm nghèo hiệu quả

Nhiều địa phương như Kim Trà, Bình Điền đã tận dụng điều kiện thuận lợi, lồng ghép các chính sách để tập trung phát triển các lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt và sản phẩm các làng nghề truyền thống nhằm tạo động lực trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Lồng ghép các chính sách để giảm nghèo hiệu quả

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top