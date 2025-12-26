Trung Quốc điều chỉnh mạnh chính sách liên quan Nhân dân tệ kỹ thuật số

Thanh toán bằng Nhân dân tệ kỹ thuật số. (Ảnh: Sohu.com)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết khung đo lường, hệ thống quản lý, cơ chế hoạt động và hệ sinh thái của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số thế hệ mới sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 1/1/2026.

Trên cơ sở kinh nghiệm thí điểm nghiên cứu và phát triển trong 10 năm qua, PBOC đã ban hành "Kế hoạch hành động về việc tiếp tục tăng cường hệ thống quản lý, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính liên quan đến Nhân dân tệ kỹ thuật số", xác định Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ chuyển đổi từ kỷ nguyên tiền mặt số sang kỷ nguyên tiền gửi số.

Ông Lục Lỗi, Phó Thống đốc PBOC cho biết theo phương án điều chỉnh này, Nhân dân tệ kỹ thuật số của khách hàng trong ví tiền tại ngân hàng thương mại sẽ là khoản nợ của các ngân hàng thương mại dựa trên tài khoản, đánh dấu sự chuyển đổi của Nhân dân tệ kỹ thuật số từ phiên bản loại tiền mặt 1.0 sang phiên bản loại tiền gửi 2.0. Kế hoạch hành động nêu rõ các tổ chức ngân hàng sẽ trả lãi suất cho số dư trong ví Nhân dân tệ kỹ thuật số mang tên thật của khách hàng, tuân thủ thỏa thuận tự điều chỉnh về giá lãi suất tiền gửi.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng việc đưa tiền gửi Nhân dân tệ kỹ thuật số vào khuôn khổ bảo hiểm tiền gửi có nghĩa là nếu ngân hàng thương mại hoạt động gặp rủi ro, tiền gửi Nhân dân tệ kỹ thuật số của người gửi có thể được bảo đảm mức bồi thường tối đa là 500.000 nhân dân tệ.

Việc triển khai trả lãi suất cho đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ mang lại lợi ích kép cho các ngân hàng thương mại và người dân. Một mặt, đối với các ngân hàng thương mại, sự điều chỉnh này sẽ kích thích đáng kể động lực tham gia vào hoạt động của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số.

Các chuyên gia cho biết, trước đây, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số được ghi nhận trực tiếp vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương, nhưng hoạt động của nó lại do các ngân hàng thương mại quản lý.

Các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm về chống rửa tiền và chống gian lận viễn thông, dẫn đến sự không tương thích giữa quyền và trách nhiệm và thiếu các cơ chế khuyến khích hiệu quả. Sau khi được chuyển đổi thành tiền gửi, đồng Nhân dân kỹ thuật số sẽ được ghi nhận là khoản nợ của các ngân hàng thương mại, tương đương với tiền gửi thông thường. Các ngân hàng thương mại có thể thực hiện các hoạt động sử dụng tài sản và kinh doanh phái sinh tiền tệ, từ đó hình thành nguồn thu nhập ổn định.

Đối với người dân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, số dư trong ví điện tử Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ được hưởng lãi suất trên cơ sở tham khảo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đã niêm yết và phải tuân thủ thỏa thuận tự điều chỉnh về định giá lãi suất tiền gửi.

Ông Lục Lỗi nhấn mạnh, đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số trong tương lai sẽ là một phương tiện thanh toán và lưu thông kỹ thuật số hiện đại được phát hành và lưu thông trong hệ thống tài chính, với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát của ngân hàng trung ương, sở hữu các thuộc tính nghĩa vụ tài chính của ngân hàng thương mại, dựa trên tài khoản (ví Nhân dân tệ kỹ thuật số) và tương thích với công nghệ sổ cái phân tán; sẽ có các chức năng của một thước đo giá trị tiền tệ, một phương tiện lưu trữ giá trị và thanh toán xuyên biên giới.

Hiện nay, có 10 tổ chức được chỉ định vận hành đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm 6 ngân hàng thương mại nhà nước, 2 ngân hàng thương mại cổ phần và 2 ngân hàng Internet. PBOC đang thúc đẩy mở rộng số lượng tổ chức vận hành đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số.