Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong gần ba tuần

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng thế giới phiên 11/11 đã chạm mức cao nhất trong gần ba tuần nhờ kỳ vọng rằng việc Chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại và tiếp tục công bố các số liệu kinh tế sẽ là cơ sở để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng sau.

Vào lúc 3 giờ 13 phút sáng ngày 12/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 4.126,77 USD/ounce, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/10. Giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1% và chốt phiên ở mức 4.116,30 USD/ounce.

Lý giải về đà tăng của giá vàng, ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của công ty kinh doanh kim loại quý Kitco Metals, nhận định rằng các nhà giao dịch đang đặt cược vào kịch bản các số liệu kinh tế sắp tới sẽ kém khả quan, từ đó tạo cơ sở để Fed hạ lãi suất vào tháng 12/2025. Điều này đã tạo tâm lý lạc quan và thúc đẩy lực mua trên thị trường vàng.

Thượng viện Mỹ ngày 10/11 đã thông qua một thỏa thuận nhằm khôi phục nguồn tài trợ của liên bang và chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nhất từ trước đến nay.

Tình trạng đóng cửa này đã gây ra sự gián đoạn trong việc công bố dữ liệu, khiến các nhà hoạch định chính sách và thị trường thiếu đi các chỉ số quan trọng về việc làm và lạm phát.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy số việc làm trong nền kinh tế Mỹ đã giảm xuống trong tháng 10, do sự sụt giảm ở khu vực công và bán lẻ.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi vào đầu tháng 11, do những lo ngại về hậu quả kinh tế từ việc chính phủ đóng cửa.

Các số liệu trên đã góp phần củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Thêm vào đó, thành viên Hội đồng thống đốc Fed, ông Stephen Miran, nhận định việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12/2025 là phù hợp, khi lạm phát đang giảm trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng nhẹ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng khoảng 64% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2025. Vàng, một loại tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ngân hàng UBS dự đoán nhu cầu vàng trong năm nay và năm tới sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Theo UBS, bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào về rủi ro chính trị và thị trường tài chính đều có thể đẩy giá vàng về mức mục tiêu mà UBS dự đoán là 4.700 USD/ounce.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 51,12 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10, còn giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.583,72 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 12/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 145-152 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.