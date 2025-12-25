Trung Quốc đẩy mạnh nhân dân tệ số tại ASEAN

Tiền giấy và tiền xu của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), ngày 24/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã công bố loạt biện pháp nằm trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới. Sáng kiến này, được khởi động từ năm 2017, nhằm kết nối các khu vực không giáp biển ở miền Tây Trung Quốc với hàng trăm cảng trên toàn cầu thông qua mạng lưới đường sắt, đường bộ và đường biển.

PBoC cùng bảy bộ, ngành và cơ quan chính phủ khác cam kết hỗ trợ thử nghiệm các chương trình thanh toán nhân dân tệ kỹ thuật số xuyên biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Singapore, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương trong giao dịch với một số quốc gia khác như Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Được thí điểm lần đầu vào năm 2020, đồng nhân dân tệ điện tử (e-CNY) là phiên bản kỹ thuật số của đồng tiền quốc gia Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy nhanh các nỗ lực mở rộng việc sử dụng e-CNY trong thanh toán xuyên biên giới và tại thị trường nước ngoài. Đồng tiền này được xem là một lựa chọn thay thế trong bối cảnh các stablecoin ngày càng phổ biến, đồng thời góp phần làm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Các động thái mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách đa dạng hóa quan hệ giao dịch với các đối tác quốc tế, khi căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo kế hoạch, Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác tiền tệ song phương với các quốc gia Đông Nam Á và Trung Á, thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư. Chính quyền Trung Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp thương mại nước ngoài sử dụng đồng tiền này rộng rãi hơn trong thanh toán, bao gồm đầu tư của các nước ASEAN vào Trung Quốc, giao dịch hàng hóa quy mô lớn, tài trợ xuyên biên giới, bảo lãnh và chuyển nhượng tài sản.

Để hỗ trợ quá trình này, Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) - nền tảng do Bắc Kinh xây dựng nhằm cung cấp một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán SWIFT vốn do Mỹ chi phối trong thương mại quốc tế. Chính quyền cho biết sẽ hỗ trợ các ngân hàng đủ điều kiện tại các địa phương liên quan tham gia CIPS, đồng thời nghiên cứu mở rộng việc sử dụng nhân dân tệ kỹ thuật số trong thanh toán, tài trợ và hoàn thuế gắn với các dự án thuộc hành lang thương mại.

Trong nước, Trung Quốc đã thúc đẩy việc áp dụng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua phát hành phiếu tiêu dùng e-CNY, sử dụng trong mua sắm công, cũng như chi trả lương và phúc lợi tại một số doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, việc sử dụng e-CNY vẫn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thanh toán bán lẻ.