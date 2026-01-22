Mỹ và NATO thảo luận về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nếu được hoàn tất, thỏa thuận sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, nhờ kết quả vừa đạt được, Mỹ sẽ không thực hiện kế hoạch áp thuế đối với 8 đối tác châu Âu, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.

Cũng theo Tổng thống Trump, khuôn khổ vừa đạt được có liên quan quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” do Washington đề xuất. Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump nêu rõ, Mỹ cần giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia, song khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi lãnh thổ này.

Ngày 22/1, liên quan cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng, NATO hoàn toàn nhận thức được lập trường của Đan Mạch. Cuộc đàm phán không liên quan đến chủ quyền của Đan Mạch. Lãnh đạo Đan Mạch cũng nhấn mạnh, nước này và Greenland sẽ tiếp tục tham gia đối thoại mang tính xây dựng về an ninh ở Bắc Cực, trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã nhận lời mời của Tổng thống Trump thảo luận trực tiếp về lập trường của Đan Mạch đối với Greenland. Ông Lars Lokke Rasmussen khẳng định, Đan Mạch sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền đối với Greenland.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho hay, chính quyền Greenland đã ban hành khuyến nghị các hộ gia đình dự trữ lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong 5 ngày, gồm nước uống, thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh, đề phòng các cuộc khủng hoảng tiềm tàng.

