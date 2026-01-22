Mỹ và NATO thảo luận về Greenland

  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/01/2026 08:38
Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai” liên quan Greenland và khu vực Bắc Cực.

Diễn biến mới về vấn đề GreenlandNATO bác lo ngại khủng hoảng nội khối liên quan đến GreenlandMỹ viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức thấp nhất trong 5 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nếu được hoàn tất, thỏa thuận sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, nhờ kết quả vừa đạt được, Mỹ sẽ không thực hiện kế hoạch áp thuế đối với 8 đối tác châu Âu, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.

Cũng theo Tổng thống Trump, khuôn khổ vừa đạt được có liên quan quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” do Washington đề xuất. Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump nêu rõ, Mỹ cần giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia, song khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi lãnh thổ này. 

Ngày 22/1, liên quan cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng, NATO hoàn toàn nhận thức được lập trường của Đan Mạch. Cuộc đàm phán không liên quan đến chủ quyền của Đan Mạch. Lãnh đạo Đan Mạch cũng nhấn mạnh, nước này và Greenland sẽ tiếp tục tham gia đối thoại mang tính xây dựng về an ninh ở Bắc Cực, trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã nhận lời mời của Tổng thống Trump thảo luận trực tiếp về lập trường của Đan Mạch đối với Greenland. Ông Lars Lokke Rasmussen khẳng định, Đan Mạch sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền đối với Greenland.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho hay, chính quyền Greenland đã ban hành khuyến nghị các hộ gia đình dự trữ lượng nhu yếu phẩm đủ dùng trong 5 ngày, gồm nước uống, thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh, đề phòng các cuộc khủng hoảng tiềm tàng.

https://nhandan.vn/my-va-nato-thao-luan-ve-greenland-post938687.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: MỹNATOthảo luậnGreenland
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 đã rút lại lời đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu vì lập trường của họ về Greenland. Theo ông Trump, một thoả thuận sơ bộ giữa Mỹ và NATO về tương lai của hòn đảo này đã được thông qua.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/1, khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết với Greenland và Vương quốc Đan Mạch, đồng thời, nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ là không thể thương lượng.

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu đưa tin, ngày 17/1, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố dự thảo luật Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe vĩ đại. Kế hoạch được giới phân tích đánh giá là khá táo bạo, với mục tiêu tăng cường minh bạch, xóa bỏ góc khuất chi hoa hồng, giảm gánh nặng chi phí y tế… vì sức khỏe người dân Xứ Cờ hoa.

