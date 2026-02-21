Tổng thống Mỹ D. Trump lập kỷ lục bài Thông điệp Liên bang dài nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/2 đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang dài nhất trong lịch sử truyền hình, với thời lượng 1 giờ 48 phút, phá kỷ lục 1 giờ 40 phút của chính ông năm 2025 và kỷ lục trước đó là 1 giờ 29 phút do cựu Tổng thống Bill Clinton thiết lập vào năm 2000.

Bài phát biểu Thông điệp liên bang 2026 diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với Tổng thống Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông đang tụt hậu về nhiều vấn đề, trong đó có kinh tế, trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa.

Sau khi ca ngợi chương trình kinh tế và các hoạt động thực thi pháp luật nhập cư của mình trong năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, gọi đó là một “sự xoay chuyển lịch sử”, Tổng thống Trump mở đầu phần nói về chính sách đối ngoại bằng cách ca ngợi Ngoại trưởng Marco Rubio và ngay lập tức đề cập tới chủ đề Iran trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông.

Đề cập đến các cuộc không kích vào Iran vào tháng 6/2025 mà ông nói đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của nước này, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump đồng thời cho biết mong giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao, song khẳng định Mỹ duy trì năng lực quân sự cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc Iran phát triển tên lửa có thể ảnh hưởng tới châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

Trong Thông điệp liên bang tối 24/2, Tổng thống Trump đã không đề cập đến mong muốn kiểm soát Greenland - một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, một vấn đề nhận được đánh giá rất thấp trong các cuộc thăm dò và vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các đồng minh châu Âu.

Trong bài phát biểu, ông Trump chỉ đề cập ngắn gọn tới cuộc xung đột tại Ukraine, đề cập đến những thiệt hại về người và tái khẳng định đang nỗ lực thúc đẩy chấm dứt giao tranh.

Đề cập đến chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết, chiến lược của chính quyền hiện nay có điểm tương đồng với Học thuyết Monroe trong thế kỷ XIX, nhấn mạnh việc hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài và tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực Tây Bán cầu.

Phát biểu về định hướng này, ông Trump cho biết, Mỹ đang tăng cường bảo đảm an ninh tại Tây Bán cầu, bảo vệ lợi ích quốc gia và ứng phó với các nguy cơ như bạo lực, ma túy, khủng bố và sự can thiệp từ bên ngoài.

Chỉ vài phút sau khi Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu tại Điện Capitol, Thống đốc bang Virginia Abigail Spanberger đã có bài phát biểu phản hồi của đảng Dân chủ đối với Thông điệp liên bang trực tiếp từ Làng bảo tàng lịch sử Colonial Williamsburg.

Đại diện của đảng Dân chủ đã chỉ trích Cơ quan Thực thi nhập cư và hải quan Mỹ (ICE) trong phát biểu của mình, đồng thời nhấn mạnh đến cách mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Washington đang làm cho cuộc sống của người dân trở nên đắt đỏ hơn.

Theo thống kê, gần 30 nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội đã tẩy chay bài phát biểu, trong khi các nhóm cấp tiến tổ chức các sự kiện chung quanh Washington nhằm đối trọng với sự kiện của Tổng thống Trump.

https://nhandan.vn/tong-thong-my-d-trump-lap-ky-luc-bai-thong-diep-lien-bang-dai-nhat-post944691.html?gidzl=DmCBOicBvc8r7W9YoPVdPJSP1cJIbhLgV4jIR8B2i6zwJWDhX9VbFIqP16_IbBC-AKnVQ3RBkzKtpOlhO0