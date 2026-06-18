Hợp tác Đan Mạch-Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai giải pháp nhiên liệu sinh học

Lễ ký kết góp phần thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Tới dự lễ ký kết có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz. Dự án này là sự kết hợp giữa thế mạnh về giải pháp sinh học của Đan Mạch với năng lực sản xuất của Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp năng lượng bền vững, cũng như nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành nhiên liệu sinh học trong nước.

Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng và mở rộng sử dụng nhiên liệu pha ethanol (E10). Do đó, việc nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu chi phí của ngành nhiên liệu sinh học tại Việt Nam hiện nay đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Sự hợp tác này góp phần giảm thiểu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, cũng như nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường năng lượng

Bên cạnh đó, lợi ích trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh học cũng có tính liên ngành, khi nông dân Việt Nam có thể tăng cường nuôi trồng các giống cây như ngô và sắn. Việc sản xuất nhiên liệu sinh học cũng tạo thêm cơ hội đầu ra cho nông dân Việt Nam và làm gia tăng giá trị các nguồn tài nguyên trong nông nghiệp.

Hợp tác sẽ mở ra cơ hội để Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam tìm ra giải pháp giúp nâng cao sản lượng ethanol, giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh của nhiên liệu sinh học trong nước, thông qua việc ứng dụng công nghệ và chuyên môn của Novonesis trong sản xuất nhiên liệu sinh học từ ngô và sắn.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz nhấn mạnh: Novonesis là một trong những tập đoàn giải pháp sinh học hàng đầu tại Đan Mạch. Thông qua thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam và gia tăng giá trị từ các nguồn tài nguyên nông nghiệp, sự hợp tác này góp phần hiện thực hóa những ưu tiên trọng điểm của Việt Nam trong thời đại mới, bao gồm tăng cường an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Các giải pháp sinh học được ước tính có thể giúp cắt giảm khoảng 4,3 tỷ tấn CO2 trên toàn cầu vào năm 2030, tương đương 8% lượng phát thải hiện nay trên thế giới. Riêng trong năm 2025, các giải pháp nhiên liệu sinh học của Novonesis đã giúp giảm 80 triệu tấn khí thải CO2 tương đương (CO2e) trên phạm vi toàn cầu, tương đương với việc có khoảng 30 triệu xe ô tô chạy xăng ngừng lưu thông.

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