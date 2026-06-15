Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác tại Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên đến Nga của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kỳ họp Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp kiện toàn các chức danh Lãnh đạo chủ chốt.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lịch làm việc hết sức phong phú và hiệu quả, thực chất cả đa phương và song phương. Thủ tướng Chính phủ đã cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên họp toàn thể, phiên ăn trưa làm việc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga.

Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, gặp Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov; tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) A. Likhachev, tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft S. Kudryashov; thăm triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan.

Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga; dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet.

Lãnh đạo các bộ, ngành cũng có các cuộc tiếp xúc với các đối tác Nga để trao đổi triển khai thực hiện những cam kết giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir V. Putin chủ trì - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính ASEAN-Nga

Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nga và đối với quan hệ ASEAN–Nga, cũng như vai trò đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Là thành viên chủ động, trách nhiệm của ASEAN và là Đối tác Chiến lược Toàn diện, tin cậy hàng đầu của Nga ở khu vực, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và để lại những dấu ấn nổi bật.

Theo đó, đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực đóng góp nhiều hơn vào kiến tạo môi trường chiến lược ổn định, cân bằng và bền vững hơn; góp phần quan trọng vào việc tái định vị quan hệ ASEAN-Nga chiến lược hơn, tự cường hơn, thực chất hơn và bám sát hơn quan tâm của cả hai bên; góp phần chuyển hóa các tiềm năng hợp tác thành những lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong các phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc, khách quan của Việt Nam về tình hình khu vực, quốc tế và những vấn đề ASEAN và Nga cần cùng nhau xử lý.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Khẳng định trước những biến động phức tạp, khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn, Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ nhất, nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc, giá trị cốt lõi hai bên cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ.

Thứ hai, hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa, du lịch.

Thứ ba, nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp; nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về một Việt Nam luôn đề cao đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế, và những nguyên tắc, giá trị cốt lõi này phải trở thành phương thức ứng xử chung giữa các quốc gia được Lãnh đạo các nước đánh giá rất cao.

Các đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga đóng góp hiệu quả hơn vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phục vụ phát triển ở hai khu vực cũng được các nước tham dự Hội nghị hết sức ủng hộ. Đặc biệt sáng kiến thúc đẩy hợp tác ASEAN-Nga về năng lượng, đã góp phần nâng tầm quan hệ, bổ sung những nội hàm chiến lược và dài hạn cho hợp tác hai bên. Cùng với đó, các biện pháp tăng cường liên kết Á-Âu giúp gia tăng giá trị và gắn kết lợi ích thực tế giữa ASEAN và Nga.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng công bố Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga năm 2027 thể hiện sự quan tâm lớn tới thế hệ kế cận, qua đó giúp tăng cường và vun đắp lòng tin, gắn kết hơn nữa hai khu vực.

Căn cứ nhu cầu hợp tác, tiềm năng và thế mạnh của ASEAN và Nga, Thủ tướng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, trong đó có các hướng đi mới như thiết lập đối thoại doanh nghiệp ASEAN-EAEU và các nền tảng trực tuyến liên kết doanh nghiệp hai bên, phát triển hành lang vận tải đa phương thức liên khu vực và bản đồ số logistics, thuận lợi hóa thương mại…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga - Ảnh: VGP

Các đề xuất về hợp tác chuỗi cung ứng nông nghiệp thích ứng, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp cũng nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp ASEAN và Việt Nam tăng khả năng chống chịu và phát triển ổn định hơn.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thông qua Hội nghị lần này, có thể nói chúng ta tự tin sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với Liên bang Nga trong thời gian tới, qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh, và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới, qua đó đóng góp hơn nữa thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện và thực chất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao; nhấn mạnh Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong kết nối Nga với các nước ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực.

Bộ trưởng Bộ phát triển Kinh tế Liên bang Nga, ông Maxim Reshetnikov, đánh giá, Việt Nam hiện là một trong những thành viên tích cực nhất của ASEAN và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chương trình nghị sự kinh tế khu vực. Là một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, Việt Nam đóng vai trò là cây cầu nối quan trọng cho doanh nghiệp Nga thâm nhập thị trường hơn 680 triệu người của tất cả các nước Đông Nam Á. Việc ký kết Hiệp định giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và Việt Nam đã tạo tiền lệ cho việc khởi động các cuộc đàm phán thiết lập một chế độ thương mại tương tự với các nước khác trong khu vực.

Giám đốc Trung tâm ASEAN, Đại học quan hệ quốc tế MGIMO thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Ekaterina Koldunova cho rằng, các đề xuất mà Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra với Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN rất hợp lý, phù hợp với tinh thần thời đại. Với Nga, Việt Nam là hình mẫu về hợp tác trong năng lượng đối với các nước trong khối, trong đó có năng lượng hạt nhân. Bà khẳng định, trong 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò cây cầu vững chắc và mở rộng ra thêm những trụ cột mới trong tương lai.

Báo chí Nga và quốc tế đã dành nhiều bài viết về Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, trong đó đánh giá cao sự năng động và trách nhiệm của đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu với các hoạt động thực chất và hiệu quả. Những đóng góp của Việt Nam góp phần vào thành công của Hội nghị, qua đó càng làm nổi bật vai trò và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến thăm Nga đạt được những kết quả đặc biệt quan trọng

Trên phương diện song phương, chuyến thăm Nga đã đạt được những kết quả đặc biệt quan trọng. Phía Nga đã dành cho Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự coi trọng và đón tiếp hết sức đặc biệt. Các hoạt động song phương với Nga lần này, trong đó tâm điểm là cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc định vị, nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga thời kỳ mới. Tổng thống Nga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực.

Tổng thống Vladimir Putin đã dành thời gian dài để trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng và cuộc hội đàm hiệu quả này là sự tiếp nối các hoạt động đối ngoại tích cực, là bước triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025) và cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Lê Minh Hưng đều thống nhất quan hệ Việt – Nga đang đi đúng hướng và có những kết quả nổi bật; khẳng định đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao, nhất trí triển khai tích cực và hiệu quả những cơ chế, thỏa thuận đã có.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương, mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa ở mỗi nước trong thời kỳ lịch sử mới, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên và thực chất ở tất cả các kênh, các cấp; duy trì trao đổi giữa lãnh đạo hai nước để kịp thời trao đổi về các vấn đề song phương và đa phương. Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột chiến lược, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, giao lưu giữa quân nhân hai nước.

Đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng-dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian, bao gồm hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa-du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Trong đó về hợp tác kinh tế-thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD; nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc

Mặc dù lịch trình công tác rất bận rộn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Đây cũng là lần đầu tiên ông gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Lắng nghe ý kiến bà con, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với tác động sâu sắc từ những biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn.

"Chúng tôi cũng rất ấm lòng khi trước khó khăn, thách thức, bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau; càng trong lúc khó khăn thì những truyền thống, đức tính tốt đẹp của người Việt Nam lại càng được phát huy", Thủ tướng bày tỏ.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Liên bang Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của quan hệ Việt – Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt mà bà con đang có để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước; các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh; trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á – Âu; đồng thời đưa các sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ Nga về Việt Nam; tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước; tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam –Nga.

Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập; tiếp tục là lực lượng tiên phong, là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam –Nga; đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp, chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác lớn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.