Thứ trưởng Ngoại giao Nga thông báo tin tích cực về việc giải quyết xung đột Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 26/12, theo giờ địa phương, dẫn nhận định cùng ngày của Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Sergey Ryabkov trong chương trình truyền hình 60 Minutes cho biết đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, ông Ryabkov cảnh báo rằng Kiev và các bên hậu thuẫn tại Liên minh châu Âu (EU) đang “tăng gấp đôi nỗ lực để phá hoại” một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo ông Ryabkov, ngày 25/12 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hòa bình. Đó là thời điểm “chúng tôi đã tiến rất gần, thực sự rất gần tới một giải pháp”, nhà ngoại giao cấp cao nói.

Dù không nêu cụ thể cột mốc quan trọng đó là gì, nhưng hoạt động ngoại giao giữa Liên bang Nga và Mỹ đã gia tăng trong tuần này.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gặp Đặc phái viên Nhà Trắng là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tại Miami vào tuần trước.

Theo Điện Kremlin, dự thảo kế hoạch hòa bình được thảo luận trong cuộc gặp này sau đó đã được trình lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 24/12.

Vào ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm, mà ông cho biết đã được thảo luận với các quan chức Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột.

Theo ông Ryabkov, kế hoạch của Kiev “khác biệt một cách căn bản… so với đề xuất 27 điểm mà chúng tôi đã làm việc với phía Mỹ… trong những tuần qua”.

Theo nhà ngoại giao Liên bang Nga, Moskva sẵn sàng tiến lên phía trước, nhưng thành công cũng phụ thuộc “vào ý chí chính trị của phía bên kia”.

Việc đạt được một thỏa thuận sẽ là không thể “nếu không có một giải pháp thích đáng” cho những vấn đề cốt lõi làm phát sinh xung đột.

Những phát biểu của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Ukraine nói với Axios hôm 26/12 rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được một khuôn khổ hòa bình trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ vào ngày 28/12.

Trong một phát biểu vào ngày 26/12 với các phóng viên qua WhatsApp, báo The Kyiv Post cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao công việc của các nhóm đàm phán và nói rằng nhiều dự thảo văn kiện then chốt, bao gồm bảo đảm an ninh và tái thiết hậu chiến, đã được chuẩn bị.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine và các đối tác đã hoàn tất khoảng 90% kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, phát tín hiệu tiến triển thực chất trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trao đổi qua WhatsApp, Tổng thống Zelensky xác nhận sẽ gặp Tổng thống Trump vào cuối tuần này và cho biết các nhóm của Ukraine và quốc tế đã chuẩn bị dự thảo nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có bảo đảm an ninh và các kế hoạch tái thiết sau chiến tranh.

Tổng thống Zelensky cho biết: “Thành thật mà nói, kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang thảo luận đã sẵn sàng 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa nó lên 100%. Mỗi cuộc gặp và mỗi cuộc trao đổi đều đưa chúng tôi đến gần hơn với kết quả mong muốn”.

Báo The Kyiv Post dẫn các nguồn ngoại giao tại Washington, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Ukraine – Mỹ đang được sắp xếp tại khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida và có thể diễn ra vào ngày 28/12.

Về phía Liên bang Nga, vào ngày 26/12, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia và là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Liên bang Nga đã kêu gọi Tổng thống Ukraine không nên công khai trước chuyến đi tới Mỹ, với lý do là để ký kết các thỏa thuận.

Trên kênh Telegram của mình, vị nghị sỹ Liên bang Nga viết: “Zelensky tuyên bố ông ấy sẽ bay đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẵn sàng ký một kế hoạch 20 điểm. Văn kiện đã sẵn sàng - nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định. Có một câu tục ngữ Nga: 'Đừng nói nhảy cho đến khi bạn nhảy!”