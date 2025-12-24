  • Huế ngày nay Online
Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức thấp nhất trong 5 năm

ClockThứ Năm, 25/12/2025 15:02
Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân Mỹ cho Ukraine, thay vào đó bán vũ khí nguyên giá cho các đối tác NATO để họ chuyển giao cho Ukraine.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Nguồn: Reuters/TTXVN) 

Theo các tài liệu của Chính phủ Mỹ mà hãng tin Sputnik tiếp cận được, trong năm 2026, Ukraine sẽ nhận tổng khối lượng hỗ trợ quân sự từ Mỹ ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và sẽ không còn có thể trông đợi vào các dòng viện trợ trị giá hàng chục tỷ USD.

Căn cứ vào Đạo luật ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2026 đã được thông qua, trong năm tới, Kiev chỉ nhận được 400 triệu USD từ Mỹ theo chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) để mua sắm vũ khí mới.

Đạo luật này cũng cho thấy Ukraine sẽ tiếp tục được phân bổ cùng mức 400 triệu USD vào năm 2027.

Mức hỗ trợ thấp kỷ lục hỗ trợ cho Kiev trong năm 2026 được cho là hệ quả từ cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chi tiền thuế của người dân Mỹ cho Ukraine, thay vào đó bán vũ khí nguyên giá cho các đối tác NATO để họ chuyển giao cho Ukraine.

Để so sánh, gói hỗ trợ dành cho Kiev được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4/2024 bao gồm 14 tỷ USD cũng theo chương trình USAI.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, trong năm 2025, Washington vẫn tiếp tục chuyển giao cho Ukraine vũ khí và đạn dược trị giá hơn 5,5 tỷ USD từ nguồn kinh phí này trong khuôn khổ các gói viện trợ được công bố trong những tháng cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Joe Biden./.

