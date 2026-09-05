Thái Lan-Singapore: Tiến trình hợp tác lâu dài và hiệu quả

Tại Hội nghị cấp cao lãnh đạo Thái Lan-Singapore lần thứ 5 ở Bangkok vừa qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong đã nhất trí định hướng phát triển quan hệ hai nước theo hướng “Đối tác chiến lược định hướng tương lai”, với trọng tâm mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Singapore từ lâu đã là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thái Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản và sản xuất chế tạo. Ngược lại, Thái Lan là đối tác thương mại quan trọng và là “vựa lương thực” chiến lược, bảo đảm an ninh cung ứng thực phẩm cho một quốc gia đô thị quy mô nhỏ nhưng hiện đại như Singapore. Giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai nước cũng rất sôi động. Luồng du khách và lao động chuyên gia qua lại giữa Bangkok và Singapore đóng vai trò là chiếc cầu nối văn hóa vững chắc, giúp củng cố sự hiểu biết và đồng thuận ở cấp độ xã hội.

Quyết định mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển bền vững đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng từ hợp tác thương mại hàng hóa, dịch vụ truyền thống sang hợp tác trong các lĩnh vực dựa trên tri thức và công nghệ.

Cả hai quốc gia đều đang đối mặt những thách thức mang tính toàn cầu, như biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng. Singapore có lợi thế về vốn, công nghệ tái chế, quản trị carbon và tài chính xanh. Thái Lan sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo (điện mặt trời, sinh khối) và nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, an ninh năng lượng và an ninh lương thực giúp Singapore bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch và lương thực an toàn, đồng thời hỗ trợ Thái Lan chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Trong các lĩnh vực kinh tế số và AI, sự kết nối giữa hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến của Singapore và thị trường tiêu dùng kỹ thuật số năng động, quy mô lớn của Thái Lan tạo ra hệ sinh thái số mạnh mẽ. Việc hợp tác phát triển AI và quản trị dữ liệu xuyên biên giới không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa hai nước mà còn đặt ra các chuẩn mực mới có thể áp dụng với khu vực ASEAN trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Trước sự bùng nổ của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền trong khu vực, việc thắt chặt hợp tác an ninh và chia sẻ thông tin tình báo giữa Bộ Nội vụ Thái Lan và các cơ quan chức năng Singapore là bước đi thiết yếu nhằm bảo vệ thành quả kinh tế và sự an toàn cho nhân dân hai nước.

Sự đồng thuận giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mang lại nhiều tác động tích cực vượt ra ngoài phạm vi quan hệ song phương. Hợp tác số và hợp tác xanh giữa hai nền kinh tế quan trọng trong khu vực sẽ góp phần thúc đẩy Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) và các sáng kiến lưới điện liên kết khu vực.

Sự thống nhất nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược định hướng tương lai” là kết quả tự nhiên của một tiến trình hợp tác lâu dài và hiệu quả. Bằng việc đặt trọng tâm vào các ngành kinh tế mũi nhọn của tương lai cùng các vấn đề an ninh phi truyền thống, Thái Lan và Singapore không chỉ bảo đảm sự phát triển thịnh vượng cho hai nước, mà còn tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng thúc đẩy khu vực Đông Nam Á phát triển bền vững, sáng tạo và tự cường.

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