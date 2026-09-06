Thách thức và trách nhiệm chung trong việc bảo vệ an toàn không gian mạng

Cảnh sát Pháp tuần tra trên quảng trường Trocadero ở thủ đô Paris. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khi bóng tối của làn sóng cực đoan ngày một âm thầm lan rộng trên không gian mạng, chống khủng bố trong kỷ nguyên số không đơn thuần là câu chuyện công nghệ mà là vấn đề liên quan mật thiết tới an ninh thế giới, cần sự phối hợp chặt chẽ của các bên.

Cách thức hoạt động của mạng lưới khủng bố, cực đoan đang biến đổi nhanh chóng, trong đó không gian mạng trở thành chiến trường mới của các tổ chức khủng bố - nơi các nội dung cực đoan có thể tiếp cận giới trẻ một cách dễ dàng. Thay vì sử dụng các thứ vũ khí như đạn bom, súng trường, chúng sử dụng các thuật toán cùng hàng loạt “bẫy” tinh vi khác như trò chơi trực tuyến, các nhóm trò chuyện kín… Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp các thế lực khủng bố tạo nội dung tuyên truyền nhanh hơn và cá nhân hóa thông điệp hiệu quả hơn.

Năm 2025, Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận 45 vụ tấn công khủng bố và âm mưu tấn công bị ngăn chặn; 130 nghi phạm dưới 18 tuổi bị bắt vì các tội liên quan khủng bố. Một nghiên cứu khác cho thấy, trong năm 2025, số vụ điều tra liên quan thanh, thiếu niên và trẻ em đã chiếm tới 42% tổng số vụ điều tra khủng bố ở châu Âu và Bắc Mỹ. Trong một chiến dịch được thực hiện vào tháng 6 và 7/2026, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã gỡ bỏ khoảng 4.340 website chứa nội dung bạo lực và cực đoan gắn với mạng lưới trực tuyến mang tên “The Com”.

Cuộc chiến chống khủng bố dần trở thành cuộc đấu tranh để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ bị lôi kéo, thao túng về tâm lý, hành vi trên không gian mạng. Đầu tháng 9/2026, điều phối viên chống khủng bố của EU Bartjan Wegter thúc giục gia tăng sức ép đối với các nền tảng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ bị cực đoan hóa và lôi kéo thực hiện các vụ tấn công.

Theo vị quan chức này, hệ thống quy định hiện nay của EU về nội dung cực đoan chưa thể xử lý đầy đủ những nguy cơ đang xuất hiện. Trên thực tế, sự thay đổi cách thức hoạt động của các nhóm cực đoan, khủng bố khiến việc phát hiện, truy vết, ngăn chặn hành vi lôi kéo khó hơn. Các cá nhân có thể phát tán tài liệu cổ vũ bạo lực, kích động thù hận một cách nhanh chóng thông qua các cộng đồng trực tuyến nhỏ, thay vì hoạt động theo tổ chức lớn.

Trước làn sóng cực đoan trên môi trường trực tuyến, nhiều quốc gia nỗ lực siết chặt khung pháp lý khiến các nền tảng trực tuyến lớn như Facebook, Instagram và TikTok phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU, trong đó có việc gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp.

Tại Mỹ, nhiều nền tảng trực tuyến đối mặt các vụ kiện vì tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ em và thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, theo Điều phối viên chống khủng bố của EU Bartjan Wegter, “khoảng trống” đáng lo ngại nằm ở chỗ: Có những nội dung không thể trực tiếp xếp vào nhóm khủng bố nhưng vẫn kích động người xem tâm lý thù hận, cực đoan.

Pháp luật cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối nêu trên nếu thiếu sự phối hợp, quan tâm sát sao từ gia đình. Phụ huynh được khuyến cáo cần theo sát hoạt động trực tuyến của trẻ em, giúp con em mình tăng thời gian kết nối ngoài đời thực. Một vài yếu tố xã hội như sự phân cực trong quan điểm chính trị, căng thẳng tôn giáo hay các vấn đề tâm lý cũng làm gia tăng các nguy cơ.

Với đặc điểm không biên giới của môi trường số, cuộc chiến chống khủng bố trên nền tảng trực tuyến là thách thức và cũng là trách nhiệm chung, cần sự góp sức của chính phủ các nước, các hãng công nghệ và gia đình, nhà trường, cộng đồng.

https://nhandan.vn/thach-thuc-va-trach-nhiem-chung-trong-viec-bao-ve-an-toan-khong-gian-mang-post987468.html