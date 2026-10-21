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Thế giới

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với đảo Kefalonia (Hy Lạp)

ClockThứ Năm, 22/10/2026 08:48
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại đảo Kefalonia (Hy Lạp) vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ, Đại biện các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp đã có cuộc gặp, làm việc với Quyền thị trưởng Argostoli, thủ phủ đảo Kefalonia.

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Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cùng Đại sứ, Đại biện các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp) 

Chào mừng Đại sứ, Đại biện các nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp tới thăm đảo Kefalonia, Quyền thị trưởng George Tsilomidos phát biểu nêu rõ: Với quan hệ truyền thống lâu đời được thiết lập từ thế kỷ XVII giữa Kefalonia và Thái Lan, chính quyền và người dân đảo Kefalonia mong muốn mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tại khu vực Đông Nam Á.

Quyền thị trưởng George Tsilomidos cho biết: Trải dài trên diện tích 1.000km2, với 35.000 dân, đảo Kefalonia mỗi năm đón gần 1 triệu khách du lịch quốc tế, hơn 160.000 lượt hành khách tàu biển. Từ đảo có các chuyến bay trực tiếp tới các nước châu Âu. Cùng với du lịch, dịch vụ là mũi nhọn, các sản phẩm truyền thống như dầu olive, rượu vang, phô-mai... của đảo Kefalonia cũng rất phong phú và được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nêu rõ: Tiếp theo các hoạt động kỷ niệm và trao đổi đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025, từ đầu năm 2026 đến nay, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis và Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis đã có các chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở thuận lợi để hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hy Lạp nói chung và đảo Kefalonia nói riêng, nhất là trong lĩnh vực du lịch, hợp tác lao động.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Kefalonia, Ủy ban ASEAN tại Hy Lạp đã tổ chức cuộc họp lần thứ 44 với sự tham dự của các Đại sứ, Đại biện để trao đổi về tình hình, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Hy Lạp.

https://nhandan.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-viet-nam-voi-dao-kefalonia-hy-lap-post997084.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Tăng cườnghợp tácViệt NamđảoKefalonia
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