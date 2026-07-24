Công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nhân lực

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới (Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026).