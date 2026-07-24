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|Lễ công bố kết quả của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2026. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Theo đó, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã công bố trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy vì đã có những đóng góp to lớn vào củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.
https://nhandan.vn/cong-bo-trao-tang-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-giai-thuong-hoa-binh-quoc-te-mang-ten-lev-tolstoy-post977683.html?gidzl=GGIxVB63In936R9ylfb34KiRitwWdqWN1nsvU_FF4142IUv-yCKUH5CKi7cYmKeOKa7X96B5jCXPjOD640
Theo nhandan.vn