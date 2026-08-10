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Thế giới

Số ca nhiễm Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 7.000, gần 3.400 trường hợp tử vong

ClockThứ Bảy, 12/09/2026 15:40
Theo báo cáo mới nhất của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 11/9 cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt quá 7.000, với gần 3.400 trường hợp tử vong.

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Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại một trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Theo đó, các cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 7.022 ca nhiễm Ebola, trong đó có 3.398 ca tử vong được xác nhận, tỷ lệ tử vong là 48,4%. Tổng cộng có 1.671 bệnh nhân đã hồi phục.

Dịch bệnh hiện đã ảnh hưởng đến 62 khu vực y tế ở 7 tỉnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhà chức trách địa phương cho biết, Sud-Ubangi trở thành tỉnh mới nhất bị ảnh hưởng do dịch bệnh sau khi một trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Bệnh nhân là một người đàn ông 23 tuổi có tiền sử đi lại từ tỉnh Nam Kivu, được báo cáo là đã tử vong.

Tỉnh Sud-Ubangi không giáp ranh với bất kỳ tỉnh nào trong 6 tỉnh đã từng ghi nhận các trường hợp nhiễm Ebola trước đó, bao gồm Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele, Tshopo và Bas-Uele.

Đợt bùng phát dịch Ebola hiện tại, được tuyên bố dịch vào tháng 5, đã trở thành đại dịch lớn nhất và gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo và lớn thứ hai trên toàn cầu, sau đại dịch năm 2014-2016 ở Tây Phi.

https://nhandan.vn/so-ca-nhiem-ebola-tai-cong-hoa-dan-chu-congo-vuot-7000-gan-3400-truong-hop-tu-vong-post988035.html?gidzl=RQNg50TzM5jlkECK26fOLMApwnGJRGLQTRUyHnne3rjsuhL64MnT2Ng-iK4KCGm0SxYnI3XVwufu0trLMG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: số ca nhiễmEbolaCộng hòaDân chủCongo
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