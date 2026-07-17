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Thế giới

Số người nhiễm Ebola ở CHDC Congo vượt 3.000 ca, trong đó 1.354 ca tử vong

ClockChủ Nhật, 26/07/2026 15:43
Theo số liệu chính thức của Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) công bố ngày 25/7 cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt 3.000 trường hợp.

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Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại một trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Cơ quan y tế CHDC Congo cho biết, hiện đã ghi nhận 3.075 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó 1.354 ca tử vong và 556 ca hồi phục, hiện vẫn còn 755 bệnh nhân vẫn đang nằm viện hoặc cách ly.

Dịch bệnh đang ảnh hưởng đến 5 tỉnh của CHDC Congo gồm: Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele và Tshopo.

Thủ tướng CHDC Congo Judith Suminwa Tuluka ngày 24/7 cho biết, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực phát triển phương pháp điều trị và vaccine chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo - chủng virus gây ra đợt bùng phát hiện nay ở CHDC Congo.

Bà Judith Suminwa Tuluka bày tỏ hy vọng rằng, vaccine và phương pháp điều trị có thể có “trong vòng 2 đến 4 tháng tới”. Chính phủ đã cung cấp kinh phí cho nghiên cứu, nhưng không cho biết thêm chi tiết về giai đoạn phát triển hoặc quy trình dự kiến phê duyệt.

Hiện tại chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt đặc hiệu đối với virus Ebola chủng Bundibugyo. Một số loại vaccine và liệu pháp thử nghiệm đang được đánh giá lâm sàng.

Đại học Oxford ngày 24/7 thông báo rằng, tình nguyện viên đầu tiên trên thế giới đã được tiêm chủng vaccine thử nghiệm lâm sàng trên người với loại vaccine có tên là ChAdOx1 BDBV, được phát triển để bảo vệ chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo.

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Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Số người nhiễmEbolaCHDC Congo
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