  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Quốc hội Lào kiện toàn các chức vụ lãnh đạo chủ chốt

ClockThứ Ba, 06/10/2026 09:03
Với 100% phiếu tán thành, Quốc hội Lào chính thức bầu đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào; bầu đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đoàn đại biểu thành phố Huế viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone PhomvihaneChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone PhomvihaneChủ tịch Quốc hội Triều Tiên hội đàm với lãnh đạo nghị viện nhiều nước

Các đại biểu tại phiên họp sáng 5/10. (Ảnh: DUY TOÀN) 

Sáng 5/10, tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào Khóa X khai mạc Kỳ họp thứ hai để thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào đã công bố các tiêu chuẩn, điều kiện và giới thiệu đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội; giới thiệu đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, với 100% phiếu tán thành, đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (bìa phải) chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: DUY TOÀN) 

Cũng tại kỳ họp lần này, Quốc hội Lào khóa X cũng sẽ xem xét, thông qua báo cáo của Chính phủ về tổ chức, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ năm 2026 và phương hướng năm 2027; báo cáo kết quả kiểm toán tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 của Kiểm toán Nhà nước; thông qua báo cáo của Thanh tra Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo của Quốc hội về việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động năm 2026 và phương hướng năm 2027; xem xét, thông qua 8 dự thảo luật.

https://nhandan.vn/quoc-hoi-lao-kien-toan-cac-chuc-vu-lanh-dao-chu-chot-post992988.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Quốc hội Làokiện toànchức vụlãnh đạochủ chốt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả khai thác các cụm công nghiệp

Chiều 28/9, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại các Cụm Công nghiệp (CCN) An Hòa, Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2, nhằm rà soát tiến độ đầu tư, đánh giá thực trạng hoạt động và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả khai thác các cụm công nghiệp
Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top