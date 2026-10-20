Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố.

Tại buổi thăm, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN thành phố nhân ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang mong muốn thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc mừng của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Huế.