  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Philippines: Bão Fengshen gây thương vong, hàng chục nghìn người phải sơ tán

ClockChủ Nhật, 19/10/2025 15:50
Sáng 19/10, bão nhiệt đới Fengshen đã cướp đi sinh mạng của một gia đình gồm 5 người, trong đó có hai trẻ nhỏ, khi quét qua đảo Luzon (Philippines).

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng lên tới gần 70Siêu bão Ragasa cấp 16 - 17, tiến gần Biển ĐôngTrái cây Việt Nam đang có lợi thế tại Nhật Bản

Cảnh ngập lụt do mưa bão tại Quezon, Philippines. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN 

Theo cảnh sát và cơ quan quản lý thiên tai địa phương, vụ việc thương tâm xảy ra vào rạng sáng tại một ngôi làng gần thị trấn Pitogo, cách thủ đô Manila khoảng 150 km về phía Đông Nam, khi một cây lớn đổ sập xuống ngôi nhà khiến cả gia đình thiệt mạng.

Bão Fengshen đổ bộ vào khu vực Đông Nam đảo Luzon trong đêm 18 và rạng sáng 19/10, sau đó di chuyển qua Vịnh Manila với sức gió giật tới 90 km/h. Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết bão đang hướng về các tỉnh phía Bắc thủ đô Manila.

Giới chức Philippines cho biết khoảng 47.000 người đã được sơ tán từ ngày 18/10 để tránh bão, sau khi cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các vùng ven biển.

Bão Fengshen ập đến trong bối cảnh Philippines vừa trải qua hàng loạt trận động đất mạnh trong ba tuần qua, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Là quốc gia hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão mỗi năm, Philippines thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại các khu vực nghèo khó.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên ngày càng dữ dội và tàn phá hơn.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: PhilippinesBão Fengshengâythương vonghàng chục nghìnsơ tán
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng lên tới gần 70

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9, ở khu vực phía bắc đảo Cebu (miền trung Philippines), đã tăng lên 69 người. Động đất cũng khiến 147 người bị thương và 22 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Động đất tại Philippines Số người thiệt mạng lên tới gần 70
Hàng nghìn người Philippines sơ tán do lũ lụt sau bão Wipha

Ngày 22/7, do ảnh hưởng từ bão Wipha, lũ lụt do mưa lớn tiếp tục khiến cuộc sống tại thủ đô Philippines bị đình trệ khi hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong khi vẫn còn 2 người được cho là mất tích.

Hàng nghìn người Philippines sơ tán do lũ lụt sau bão Wipha

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top