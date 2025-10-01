Philippines: Bão Fengshen gây thương vong, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Cảnh ngập lụt do mưa bão tại Quezon, Philippines. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo cảnh sát và cơ quan quản lý thiên tai địa phương, vụ việc thương tâm xảy ra vào rạng sáng tại một ngôi làng gần thị trấn Pitogo, cách thủ đô Manila khoảng 150 km về phía Đông Nam, khi một cây lớn đổ sập xuống ngôi nhà khiến cả gia đình thiệt mạng.

Bão Fengshen đổ bộ vào khu vực Đông Nam đảo Luzon trong đêm 18 và rạng sáng 19/10, sau đó di chuyển qua Vịnh Manila với sức gió giật tới 90 km/h. Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết bão đang hướng về các tỉnh phía Bắc thủ đô Manila.

Giới chức Philippines cho biết khoảng 47.000 người đã được sơ tán từ ngày 18/10 để tránh bão, sau khi cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các vùng ven biển.

Bão Fengshen ập đến trong bối cảnh Philippines vừa trải qua hàng loạt trận động đất mạnh trong ba tuần qua, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Là quốc gia hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão mỗi năm, Philippines thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại các khu vực nghèo khó.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên ngày càng dữ dội và tàn phá hơn.