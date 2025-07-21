  • Huế ngày nay Online
Trái cây Việt Nam đang có lợi thế tại Nhật Bản

Báo Nikkei Asia ngày 9/8 có bài viết với tiêu đề “Việt Nam chiếm lĩnh thị phần chuối tại Nhật Bản” cho biết, người tiêu dùng Nhật Bản đang thấy ngày càng nhiều chuối Việt Nam tại các cửa hàng tạp hóa khi sự thống trị của hàng nhập khẩu từ Philippines giảm sút.

 Báo Nikkei Asia nhận định chuối Việt Nam đang có lợi thế tại thị trường Nhật Bản. (Ảnh chụp màn hình: TTXVN)

Số liệu thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy, lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam năm 2024 đã tăng lên 33.000 tấn, gần gấp 14 lần so năm 2019, với việc Việt Nam tăng thị phần nhập khẩu từ Nhật Bản từ 0,2% lên 3,2%.

Tháng 7/2025, lượng chuối Việt Nam xuất khẩu sang khu vực Tokyo đã tăng hơn gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu, nhưng đây có thể là một bước đột phá so với lượng chuối nhập khẩu từ Philippines, vốn trước đây chiếm đa số.

Một nhà bán buôn nông sản tại Chợ Ota ở Tokyo cho biết: "Chuối Việt Nam xuất hiện thường xuyên hơn trên thị trường". Ông lần đầu tiên nhìn thấy những thùng chuối từ Việt Nam vào khoảng năm 2023. Hiện nay, chuối Việt Nam chỉ đứng sau chuối Philippines và Ecuador về khối lượng vận chuyển. Theo một công ty thương mại, sự gia tăng này là nhờ sự kết hợp giữa giá thấp và chất lượng tốt.

Chi phí canh tác ở Việt Nam thấp hơn so với Philippines và các nhà sản xuất lớn khác. Ngoài ra, vị trí tương đối gần Nhật Bản của Việt Nam so với các nguồn cung cấp ở Mỹ Latinh như Mexico và Ecuador giúp chi phí vận chuyển rẻ hơn.

Một chuỗi cửa hàng tạp hóa gần Tokyo đã bắt đầu bán hàng mẫu từ 2 năm trước và hiện nhận thấy khách hàng thường mua chuối Việt Nam, theo một nhân viên. Một chuỗi cửa hàng tạp hóa khác tính giá chuối Việt Nam thấp hơn khoảng 10% so với chuối Philippines.

Nhật Bản và Việt Nam là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), do đó thuế quan của Nhật Bản đối với chuối nhập khẩu từ Việt Nam hiện là 5,4%. Mức thuế này sẽ được giảm dần theo từng giai đoạn và được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2028. Điều này có thể mang lại cho chuối Việt Nam nhiều lợi thế hơn về giá cả.

Theo nhandan.vn
