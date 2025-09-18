  • Huế ngày nay Online
Các nước Arab đề xuất phương án hòa bình hai giai đoạn

ClockThứ Hai, 29/09/2025 08:08
Đề xuất của các các nhà hòa giải Arab bao gồm việc thả con tin theo hai giai đoạn và yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Các nhà hòa giải Arab đã đề xuất những thay đổi quan trọng đối với kế hoạch 21 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Theo báo The National của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), những đề xuất này bao gồm việc thả con tin theo hai giai đoạn và yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Thông tin từ các nguồn tin cho biết, những sửa đổi này đã được trình bày với các quan chức Mỹ trong tuần trước, sau khi có sự tham vấn giữa các nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar với Saudi Arabia, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn giữa các bên. 

Điểm đáng chú ý trong đề xuất mới là yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, đồng thời Hamas sẽ hạ vũ khí và chịu sự giám sát quốc tế thay vì phải giao nộp vũ khí.

Các nhà hòa giải cũng chỉ ra rằng việc trao trả cùng lúc 48 con tin như kế hoạch ban đầu là không khả thi, do nhiều đặc vụ Hamas canh giữ con tin đã mất liên lạc trong bối cảnh Israel đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Gaza.

Một thực tế đáng lo ngại được tiết lộ là một số con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ và được chôn cất trong các đường hầm của Hamas, nhiều đường hầm đã bị phá hủy. Việc xác định vị trí và khai quật thi thể sẽ đòi hỏi thời gian và nỗ lực đáng kể.

Trước đó, ngày 26/9, ông Trump đã xác nhận về tiến trình đàm phán đang diễn ra.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff bày tỏ hy vọng về khả năng đạt được đột phá trong những ngày tới, đồng thời khẳng định kế hoạch sẽ đáp ứng được các mối quan ngại của cả Israel và các quốc gia láng giềng trong khu vực.

Mặc dù văn bản chính thức của kế hoạch chưa được công bố, nhưng theo các nguồn tin, nó bao gồm lệnh ngừng bắn lâu dài, việc trả tự do cho 48 con tin, cam kết của Israel không sáp nhập Bờ Tây và ngừng xây dựng các khu định cư mới.

Kế hoạch cũng đề cập đến việc các lãnh đạo Hamas sẽ phải rời Gaza sống lưu vong, mở lại các cửa khẩu đường bộ cho viện trợ nhân đạo và cho phép người bị thương được ra nước ngoài điều trị./.

