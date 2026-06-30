Triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại Cuba-Hàn Quốc

Đại diện Bộ Ngoại giao Cuba và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi lễ khánh thành tấm biển trước lễ khánh thành chính thức Đại sứ quán Cuba tại Seoul, ngày 10/6. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Vừa qua, Phòng Thương mại Cuba và Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Cuba sang thị trường Hàn Quốc, qua đó mở rộng quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Tại cuộc gặp diễn ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Antonio Carricarte đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch KOIMA Youn Young Mi về tiến trình cải cách kinh tế tại Cuba, cũng như các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học-dược phẩm. Đại diện KOIMA bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại với Cuba. Hai bên nhất trí cho rằng, việc mở rộng quan hệ kinh tế sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước.

Cuộc gặp nêu trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực môi trường với khu vực Mỹ Latin, trong đó có Cuba, thông qua chia sẻ kinh nghiệm về chính sách kinh tế tuần hoàn, hệ thống quản lý chất thải và công nghệ môi trường. Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Bộ Kinh tế và Tài chính nước này gần đây đã đón tiếp các quan chức cấp cao của chính phủ và các nhà hoạch định chính sách môi trường Cuba trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ Kiến thức (KSP), một sáng kiến trọng điểm nhằm chuyển giao kinh nghiệm phát triển kinh tế của Hàn Quốc cho các quốc gia đối tác. Chương trình tập trung vào quản lý tài nguyên bền vững, cơ sở hạ tầng môi trường và chiến lược kinh tế tuần hoàn, những lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng đối với các nền kinh tế đang phát triển khi đối mặt với quá trình đô thị hóa và tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng.

Hợp tác kinh tế Cuba-Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn mới kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết họ cần đánh giá kỹ các rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời xây dựng các cơ chế thanh toán và bảo đảm pháp lý phù hợp khi đầu tư hoặc kinh doanh tại Cuba. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Carricarte cho biết, Cuba mong muốn tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và học hỏi kinh nghiệm phát triển công nghiệp của quốc gia Đông Bắc Á, đặc biệt là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn ra thị trường toàn cầu.

Ông nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, công nghệ sinh học, tái chế, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến nông sản. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Cuba hiện gồm lương thực, máy móc, thiết bị vận tải, hóa chất, nhiên liệu và chất bôi trơn, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư của Hàn Quốc.

Trong nỗ lực thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, Cuba đã công bố một loạt biện pháp cải cách kinh tế để thiết lập một hệ thống quản lý kinh tế thông minh nhằm loại bỏ các trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp và kích thích thị trường thông qua sản xuất trong nước và xuất khẩu. Trong bối cảnh áp lực bên ngoài gia tăng bởi các lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba đưa ra “gói biện pháp” giải quyết những mâu thuẫn trong mô hình kinh tế và mở rộng quản lý doanh nghiệp địa phương.

Trong số các biện pháp đó có mở rộng quyền tự chủ của các địa phương và quyền tự chủ của các doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa nhà nước, cho phép các doanh nghiệp này xuất nhập khẩu trực tiếp, giữ lại một phần ngoại tệ thu được và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế với các chủ thể khác. Cuba đang đẩy mạnh việc đơn giản hóa quy trình phê duyệt, loại bỏ các rào cản và thiết lập một khung pháp lý nhằm mang lại niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

https://nhandan.vn/trien-vong-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-cuba-han-quoc-post973461.html