Nhà trắng ưu tiên tăng thực thi luật thương mại trong đề xuất ngân sách

ClockThứ Ba, 07/04/2026 14:24
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất tăng chi cho thực thi luật thương mại, đồng thời cắt giảm ngân sách một số đơn vị, nhằm tập trung vào bảo vệ sở hữu trí tuệ và an ninh kinh tế quốc gia.

Nhà trắng tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo Inside Trade, đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm mục đích tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi trong chính sách thương mại, với việc tăng chi tiêu nhắm vào công tác thực thi pháp luật tại Cục Quản lý Thương mại Quốc tế (ITA) và Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại, cùng với các đề xuất cắt giảm ngân sách cho các văn phòng mà họ cho là đã đi chệch khỏi nhiệm vụ ban đầu.

Chính phủ Mỹ đang tìm cách cắt giảm tổng ngân sách của Bộ Thương mại xuống còn 9,2 tỷ USD, giảm 1,3 tỷ USD, nhưng lại đề nghị tăng thêm 10 triệu USD cho ITA để phục vụ công tác thực thi luật thương mại.

Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã nhất trí cấp ngân sách cho ITA ở mức 562 triệu USD cho năm tài chính 2026, cao hơn mức 420 triệu USD mà chính quyền yêu cầu trong ngân sách trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 611 triệu USD của cơ quan này trong năm tài chính 2025.

Dự luật "tổng hợp" không nêu rõ bao nhiêu tiền trong số đó sẽ được dành cho thị trường toàn cầu.

BIS sẽ nhận được khoản tăng ngân sách 215 triệu USD, mà Nhà trắng cho biết chủ yếu sẽ dành cho các nhân viên thực thi pháp luật phụ trách việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và điều tra thương mại an ninh quốc gia theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Thuế quan theo Mục 232 đã trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thay thế các loại thuế quan "khẩn cấp" áp dụng cho từng quốc gia mà Tòa án Tối cao đã bác bỏ vào tháng hai.

Đề xuất ngân sách năm nay nêu rõ khoản tăng 215 triệu USD sẽ là “một khoản đầu tư lịch sử nhằm hỗ trợ việc tuyển dụng hàng trăm đặc vụ thực thi pháp luật mới để giải quyết vấn nạn đánh cắp sáng chế của Mỹ bởi các thế lực xấu”.

Khoản đầu tư này, lớn nhất trong lịch sử của cục, cũng sẽ tăng cường đáng kể khả năng thực hiện các cuộc điều tra theo Mục 232 để đánh giá rủi ro đối với an ninh quốc gia do hàng nhập khẩu gây ra trên một số lĩnh vực quan trọng.

https://nhandan.vn/nha-trang-uu-tien-tang-thuc-thi-luat-thuong-mai-trong-de-xuat-ngan-sach-post953771.html

Theo nhandan.vn
