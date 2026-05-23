Mỹ bắt đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Theo quan chức này, một người đã tiếp cận chốt kiểm soát tại Phố 17 và Đại lộ Pennsylvania gần Nhà trắng và bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan. Quan chức này cho biết nghi phạm đã "bị hạ gục" và được chuyển đến Bệnh viện George Washington. Ông không nêu cụ thể tình trạng của nghi phạm hoặc cách thức đối tượng này bị hạ gục.

Quan chức này cho biết nghi phạm được xác định là một người có bất ổn về tâm lý, đồng thời cho biết thêm rằng một "lệnh cấm tiếp cận" đã được ban hành đối với nghi phạm này trước đó.

Trước đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc và Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan của ông đang hỗ trợ cuộc điều tra.

