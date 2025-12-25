Nhà Trắng hé lộ chi tiết dự án xây dựng khu Cánh Đông

Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo đăng tải trên trang web của Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC), Nhà Trắng sẽ trình bày một bản thông tin về kế hoạch tái thiết khu East Wing (Cánh Đông) trong phiên họp của ủy ban vào ngày 8/1/2026. Phiên họp này được mô tả là buổi cung cấp thông tin, chưa phải là giai đoạn thẩm định chính thức.

Dự án phòng khiêu vũ tại Cánh Đông do Tổng thống Donald Trump đề xuất, với tổng chi phí lên tới khoảng 400 triệu USD. Theo các tài liệu ban đầu, công trình mới có thể đạt diện tích tổng mặt sàn khoảng 8.360 mét vuông, lớn hơn đáng kể so với phần còn lại của Nhà Trắng.

Kế hoạch này đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong nhiều tháng qua. Các tổ chức bảo tồn lịch sử cho rằng quy mô của phòng khiêu vũ sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất nước Mỹ. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội cho rằng dự án có dấu hiệu lạm dụng quyền lực, đồng thời tiến hành điều tra nguồn tài trợ và vai trò của các nhà tài trợ tư nhân liên quan.

NCPC, cơ quan được Quốc hội Mỹ thành lập để giám sát quy hoạch các khu đất liên bang tại Washington và vùng phụ cận, hiện do ông Will Scharf làm chủ tịch. Ông Scharf là trợ lý Nhà Trắng và từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump. Ủy ban này trước đó đã từ chối xem xét việc phá dỡ phần khu Cánh Đông cũ, các hoạt động chuẩn bị mặt bằng, cũng như những tác động tiềm tàng đối với các công trình lịch sử xung quanh.

Một vụ kiện nhằm ngăn chặn dự án đã được tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia đệ trình lên tòa án. Tổ chức này lập luận rằng phòng khiêu vũ với quy mô lớn sẽ lấn át kiến trúc tổng thể của Nhà Trắng và phá vỡ giá trị lịch sử của khu phức hợp.

Đầu tháng này, thẩm phán phụ trách vụ việc đã từ chối yêu cầu ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các hoạt động xây dựng. Trong phán quyết, thẩm phán lưu ý rằng nhiều thông số then chốt của dự án, bao gồm kích thước và thiết kế chi tiết, vẫn chưa được công bố.

Phần lớn khu Cánh Đông cũ đã bị phá dỡ vào tháng 10/2025, với rất ít thông báo rộng rãi hoặc tham vấn công chúng trước đó. Điều này càng làm dấy lên chỉ trích từ giới bảo tồn và một số nhà lập pháp.

Tổng thống Trump, vốn xuất thân là một nhà phát triển bất động sản, được cho là trực tiếp tham gia sâu vào quá trình cải tạo Nhà Trắng và một số khu vực tại thủ đô Washington. Ông mô tả các kế hoạch này là nhằm làm mới diện mạo thủ đô trước các hoạt động kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Ngoài phòng khiêu vũ tại Cánh Đông, Tổng thống Trump còn đề xuất xây dựng một cổng vòm lớn gần trung tâm Washington, đồng thời tiến hành trang trí lại Phòng Bầu dục với nhiều chi tiết mạ vàng và lắp đặt các tấm bảng ghi lại đánh giá cá nhân của ông về di sản của các tổng thống tiền nhiệm.

NCPC cho biết quá trình thẩm định chính thức, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, sẽ xem xét các yếu tố như tầm nhìn cảnh quan, không gian công cộng và thiết kế cảnh quan. Công chúng sẽ được phép gửi ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp điều trần trong giai đoạn này, trước khi ủy ban đưa ra khuyến nghị cuối cùng về dự án.