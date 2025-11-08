  • Huế ngày nay Online
Nhật Bản ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục

ClockThứ Ba, 11/11/2025 15:22
Từ tháng 4-9, thương mại hàng hóa của Nhật Bản đã cải thiện từ thâm hụt lên thặng dư 49,4 tỷ yen; cán cân tài khoản vãng lai là một trong những thước đo rộng nhất về thương mại quốc tế.

Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lụcNhật Bản đã chi kỷ lục 41 tỷ USD để thúc đẩy đồng yen

 Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11/11, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong nửa đầu tài khóa 2025 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 17.510 tỷ yen (113 tỷ USD).

Theo báo cáo của bộ trên, trong giai đoạn từ tháng 4-9, thương mại hàng hóa đã cải thiện từ thâm hụt lên thặng dư 49,4 tỷ yen. Cán cân tài khoản vãng lai là một trong những thước đo rộng nhất về thương mại quốc tế.

Xuất khẩu tăng 0,6% lên 52.660 tỷ yen, trong khi nhập khẩu giảm 3,8% xuống còn 52.610 tỷ yen. Tuy nhiên, các lô hàng ôtô và hàng hóa khác đến Mỹ giảm do mức thuế quan cao hơn.

Nguồn thu chính của quốc gia, bao gồm cổ tức và thu nhập lãi từ đầu tư nước ngoài, đã tăng 2,1% lên 22.280 tỷ yen. Thâm hụt thương mại dịch vụ thu hẹp 11,3% xuống còn 1.860 tỷ yen, được hỗ trợ bởi thặng dư du lịch lớn hơn là 3.310 tỷ yên, mức cao thứ hai trong các số liệu nửa năm từ trước tới nay.

Thặng dư trong cán cân du lịch đồng nghĩa với việc chi tiêu tại Nhật Bản của du khách nước ngoài vượt quá số tiền chi tiêu ở nước ngoài của người dân Nhật Bản.

Theo bộ trên, chỉ riêng trong tháng 9, thặng dư tài khoản vãng lai của quốc gia đạt 4.480 tỷ yen.

Cán cân tài khoản vãng lai là một trong những thước đo rộng nhất của thương mại quốc tế./.

