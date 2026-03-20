Tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga bền chặt theo năm tháng

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chụp ảnh chung, ngày 14/1/2025. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Nga sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chuyến thăm khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả, góp phần viết tiếp những trang mới về lịch sử trong mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt Việt Nam-Liên bang Nga.

Chặng đường hơn 75 năm đồng hành đã mang đến cho Việt Nam và Liên bang Nga nhiều thành tựu hợp tác đáng tự hào, là hành trang và nguồn động lực lớn lao để hai nước tiến bước trong giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là dấu mốc ngoại giao đơn thuần, hơn 75 năm qua chính là sự khẳng định vững chắc, là minh chứng sinh động về tình cảm bền chặt vượt thời gian và khoảng cách địa lý mà hai nước dành cho nhau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn phát triển mạnh mẽ hiện nay của Việt Nam. Nhìn lại những thành tựu hợp tác rực rỡ này, hai bên càng có thêm niềm tin và quyết tâm tiếp tục vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, xứng đáng với truyền thống hữu nghị bền chặt và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga duy trì độ tin cậy chính trị cao, không ngừng được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ song phương. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra liên tục trong những năm gần đây. Tháng 5/2025, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới.

Với nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Việt Nam và Liên bang Nga đã gặt hái nhiều thành tựu hợp tác đáng tự hào. Dù đối mặt với không ít khó khăn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,77 tỷ USD. Tính lũy kế đến tháng 12/2025, phía Nga có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD, xếp thứ 4/81 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Quan hệ Việt Nam - Nga cũng phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo... Hợp tác khoa học-công nghệ được duy trì, ghi dấu ấn với thành công của nhiều dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hai bên đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục. Giáo dục-đào tạo là điểm nhấn nổi bật trong quan hệ song phương. Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40.000 cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Truyền thống đó đang được tiếp nối khi Liên bang Nga tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Hiện có hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga.

Tiếp nối những thành quả hợp tác tích cực đã đạt được, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra cơ hội để hai nước củng cố độ tin cậy chính trị, đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là đầu tư, năng lượng và dầu khí. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga, có ý nghĩa rất quan trọng.

Với điểm tựa là truyền thống hợp tác tốt đẹp, chân thành trong hơn 75 năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga càng thêm vững bước trên hành trình phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ song phương vươn lên tầm cao mới. Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự kiện quan trọng, góp phần củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Liên bang Nga, tạo nền tảng để hai nước hiện thực hóa những khát vọng phát triển trong tương lai.

