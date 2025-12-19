Mỹ kêu gọi Ukraine hành động “nhanh chóng” để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, tối 18/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ukraine hành động “nhanh chóng” nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột do Nga phát động, trước thềm các cuộc đàm phán mới dự kiến diễn ra tại Miami, Mỹ vào cuối tuần này.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Họ đang tiến gần tới một điều gì đó, nhưng tôi hy vọng Ukraine hành động nhanh chóng... vì Nga đang ở đó. Và các bạn biết đấy, mỗi khi họ mất quá nhiều thời gian, Nga lại thay đổi suy nghĩ.”

Ông Trump đã thúc đẩy việc sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh, trong khi các nhóm đàm phán đã đề xuất những dự thảo kế hoạch nhằm kết thúc cuộc chiến bùng phát từ chiến dịch quân sự của Nga năm 2022.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner dự kiến sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov tại Florida vào cuối tuần này./.