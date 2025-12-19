  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ kêu gọi Ukraine hành động “nhanh chóng” để chấm dứt chiến tranh

ClockThứ Sáu, 19/12/2025 14:54
Ông Trump đã thúc đẩy việc sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh, trong khi các nhóm đàm phán đã đề xuất những dự thảo kế hoạch nhằm kết thúc cuộc chiến.

Hé lộ các chi tiết đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại MiamiNgoại trưởng Mỹ phát tín hiệu về thời hạn chót mới sau ngày làm việc ‘hiệu quả nhất’ về UkraineHé lộ thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, tối 18/12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ukraine hành động “nhanh chóng” nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột do Nga phát động, trước thềm các cuộc đàm phán mới dự kiến diễn ra tại Miami, Mỹ vào cuối tuần này.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Họ đang tiến gần tới một điều gì đó, nhưng tôi hy vọng Ukraine hành động nhanh chóng... vì Nga đang ở đó. Và các bạn biết đấy, mỗi khi họ mất quá nhiều thời gian, Nga lại thay đổi suy nghĩ.”

Ông Trump đã thúc đẩy việc sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh, trong khi các nhóm đàm phán đã đề xuất những dự thảo kế hoạch nhằm kết thúc cuộc chiến bùng phát từ chiến dịch quân sự của Nga năm 2022.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner dự kiến sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov tại Florida vào cuối tuần này./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Mỹkêu gọiUkrainehành độngchấm dứt chiến tranh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ukraine tạm gác tham vọng gia nhập NATO trước thềm đàm phán hòa bình

Trước thềm cuộc hội đàm với các phái viên Mỹ tại Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ phương Tây, coi đây là một thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Ukraine tạm gác tham vọng gia nhập NATO trước thềm đàm phán hòa bình

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top