Sân bay quân sự Nga rung chuyển bởi nổ lớn ngay sau loạt nỗ lực chấm dứt xung đột

Thông tin do kênh ASTRA đăng tải trên Telegram cho biết vào rạng sáng 29/12/2025 đã có các tiếng nổ trong thành phố Maykop và có một cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Khanskaya. Ảnh chụp màn hình ASTRA/Telegram

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 29/12 cho biết các vụ nổ được cho là đã làm rung chuyển sân bay quân sự Khanskaya gần thành phố Maykop ở miền Nam Liên bang Nga khi hệ thống phòng không được kích hoạt vào rạng sáng ngày 29/12.

Theo hãng tin độc lập Astra, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ trong thành phố Maykop và có một cuộc tấn công nhằm vào sân bay gần đó.

Thành phố Maykop nằm cách Ukraine khoảng 290 km và cách khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia khoảng 450 km.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã bắn hạ 89 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào cuối ngày 28/12 và trong đêm sang ngày 29/12, trùng với thời điểm xuất hiện các báo cáo về vụ nổ.

Những tuyên bố này chưa thể được kiểm chứng độc lập, và quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công.

Tuy nhiên, thông tin nêu trên thu hút sự chú ý của dư luận vì nó xuất hiện ngay sau khi diễn ra loạt nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, bao gồm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, cũng như cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Florida.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump cho biết hai bên đã đi được “95%” chặng đường hướng tới một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine kéo dài gần bốn năm, song.

Tại Mar-a-Lago, ông Trump coi 5% cuối cùng đó không phải là lời cảnh báo, mà là một canh bạc, rằng áp lực, thuyết phục và một khung thời gian rút ngắn có thể thành công nơi nhiều năm ngoại giao đã thất bại.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các nhóm Ukraine và Mỹ gần như đã hoàn tất một khuôn khổ hòa bình 20 điểm, “đã thống nhất được 90%”.

Tuy nhiên, 10% còn lại lại chứa đựng những yếu tố dễ gây bùng nổ nhất của cuộc chiến.

Trên thực địa, Kiev thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự của Liên bang Nga nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Moskva trong bối cảnh nước này tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.

Ngày 25/12, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu, Không quân Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov của Liên bang Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Thống đốc tỉnh Rostov, ông Yury Slyusar, xác nhận có các vụ nổ xảy ra tại Novoshakhtinsk nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị trúng đòn.

Trước đó, ngày 14/12, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod của Liên bang Nga, theo tuyên bố của Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng” đối với hạ tầng địa phương.

Ông Gladkov cho biết trên mạng xã hội rằng: “Hậu quả của cuộc pháo kích là hạ tầng kỹ thuật bị hư hại nghiêm trọng. Các lực lượng khẩn cấp và nghiệp vụ đang tham gia khắc phục hậu quả”.

Về phía Liên bang Nga, trước thềm thượng đỉnh Trump - Zelensky có tin nói rằng hơn 500 UAV và tên lửa của nước này đã tấn công Ukraine.

Hãng tin Reuters của Anh và AFP của Pháp cho biết vào ngày 27/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn trong đêm, sử dụng gần 500 thiết bị bay không người lái (UAV) và khoảng 40 tên lửa, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trên khắp Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev.

Đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công cho thấy Moskva chỉ muốn gây thêm đau khổ cho Ukraine, chứ "không muốn chấm dứt chiến tranh".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các đòn tập kích trong dịp Giáng sinh và năm mới là bằng chứng cho thấy Moskva phớt lờ các nỗ lực hòa bình.